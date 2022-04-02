Итоги деятельности Государственного налогового комитета Узбекистана в первом квартале были рассмотрены на заседании коллегии комитета в пятницу, сообщила пресс-служба ГНК.

Несмотря на снижение в 2022 году налоговых ставок у некоторых крупных налогоплательщиков (отмена акцизного налога у производителей сжиженного газа, уменьшение суммы НДС для некоторых предприятий и др. — ред.), рост поступлений в бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%, отмечено на заседании.

В регионах, ответственных за налоговое администрирование других субъектов предпринимательства, помимо крупных налогоплательщиков, рост поступлений в среднем составил 37%.

По индикаторам налогового администрирования рост поступлений по НДС составил 27%, в регионах — в среднем 60%.

Объём поступлений по налогу с оборота увеличился в 1,3 раза, самый высокий прирост зафиксирован в Фергане (67%) и Хорезме (48%).

«Такой значительный рост обусловлен как устойчивым развитием экономики, так и смелыми шагами по цифровизации налогового администрирования», — заявили в ГНК.

«Наряду с анализом достигнутых результатов в ходе совещания подверглись открытой и резкой критике допущенные ошибки, имеющиеся недостатки и проблемы», — отмечается далее в сообщении.

За ошибки и недочёты при выполнении задач по обеспечению налогового администрирования, привлечению дополнительных доходов за счёт расширения налоговой базы «очередные» дисциплинарные взыскания применены к руководителям Межрегиональной государственной налоговой инспекции по крупным налогоплательщикам, государственных налоговых управлений (ГНУ) Кашкадарьинской и Ташкентской областей, а также государственных налоговых инспекций (ГНИ) Кагана и Андижана.

Освобождены от должностей начальники ГНИ Андижанского, Алатского, Зааминского, Пахтакорского, Фаришского, Учкурганского, Кушрабатского, Ургутского, Джаркурганского, Термезского, Сырдарьинского и Гулистанского районов и города Янгиера.

За ошибки и недостатки при принудительном взыскании налоговой задолженности освобождены от должностей начальники отделов ГНИ Асакинского, Чиракчинского, Мингбулакского, Ургутского, Мирзаабадского, Сардобинского, Багдадского, Кумкурганского районов и города Джизака.

За серьёзные ошибки и недостатки при рассмотрении жалоб в сфере торговли и оказания услуг, поступивших через систему «Налоговый партнёр», и проведении контроля в этом направлении освобождены от должностей начальники отделов выездных налоговых проверок ГНИ Нукуса, Джизака и Андижана, Гиждуванского, Чиракчинского, Карманского, Папского, Ургутского и Бекабадского районов.

В то же время материальное поощрение получили сотрудники 64 государственных налоговых инспекций, добившихся высоких результатов.

На заседании были поставлены «конкретные задачи по соблюдению железной дисциплины при выполнении каждого поручения главы государства, дальнейшему наращиванию установленных в начале года показателей, независимо от резких колебаний в конъюнктуре мирового рынка, развитию и совершенствованию института поддержки предпринимателей на основе принципа „Налоговик — помощник“, трансформации субъектов малого и среднего бизнеса и преобразованию налоговых органов в систему без коррупции», — отмечается в сообщении ГНК.