Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 марта провёл совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности и дополнительной поддержки бизнеса.

Он заявил, что в нынешней нестабильной ситуации на международном финансовом рынке усложнится привлечение средств из-за рубежа, поэтому необходимо разумно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

На совещании отмечалось, что на сегодняшний день средства, привлечённые по 105 проектам на сумму 9 млрд долларов, не используются или осваиваются медленно.

В связи с этим глава государства поручил правительству совместно с руководителями отраслей и хокимами тщательно изучить каждый проект, ускорить их реализацию, а неэффективные и бесперспективные проекты прекратить.

Мы писали, что на этом совещании президент заявил о необходимости сокращения бюджетных расходов на 10 трлн сумов. До конца года всем хокимиятам, министерствам и ведомствам запрещено совершать дополнительные траты, такие как ремонт здания, покупка автомобиля, мебели и оргтехники. Они также не должны начинать строительство, если нет конкретного источника финансирования. Руководителям регионов и отраслей поручено с 1 апреля прекратить выдачу ссуды из бюджета (за исключением госпрограмм) и размещать депозиты в банках.

В середине марта Шавкат Мирзиёев поручил отказаться от государственной поддержки убыточных компаний и не допускать продвижения экономически необоснованных проектов.