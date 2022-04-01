В выходные по большей части территории Узбекистана ожидается теплая и сухая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

В последние дни марта на территорию страны начался вынос теплого воздуха с зарубежного юга, который продолжится и в первую неделю апреля.

В пятницу днем и в ближайшие выходные дни воздух будет прогреваться до +20…+24 градусов, местами до +25…+28. Это на 4−6 градусов выше среднемноголетних значений для начала апреля, отметили в Узгидромете.

По большей части территории республики в эти дни ожидается преобладание малооблачной и сухой погоды.

Лишь по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской областям, а также в предгорных и горных районах республики в субботу 2 апреля ожидается увеличение облачности, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза.