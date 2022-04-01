На 1 апреля официальный курс сума отыграл часть сильного обвала к доллару в середине марта, укрепившись на 1,5% за две недели.

С 24 февраля по 18 марта сум подешевел к доллару на 6,7% — c 10840,28 до рекордных 11571,99 сума. Рост был больше, чем за весь 2021 год, когда девальвация национальной валюты составила 3,4%.

На валютной бирже Ташкента с 21 февраля объём торгов не превышал 200 млн долларов, но уже 11 марта показатель достиг 207,4 млн долларов, а 17 марта — 397 млн долларов. После праздников — 18−23 марта — объёмы резко упали.





После повышения основной ставки Центрального банка до 17% сум начал укрепляться к доллару и прибавил 1,5%, или 176,97 сума, достигнув 1 апреля отметки в 11395,02 сума.

Председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов ранее признал, что для предотвращения резких колебаний обменного курса, обеспечения стабильной работы фондового рынка и снижения девальвационных ожиданий регулятор в первой половине марта увеличил объём интервенций на внутреннем валютном рынке в рамках «принципа нейтралитета». Эти интервенции осуществляются за счёт дополнительных резервов, накопленных в прошлом году в результате сложившихся благоприятных условий на валютном рынке. Точный объём интервенций глава ЦБ не раскрыл.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 31 марта также сообщил о стабилизации валютного рынка и курса сума, а также торгах на бирже в рублях и юанях. «По этому поводу у нашего народа не должно быть излишней тревоги и беспокойства. У нас достаточно резервов, чтобы не допустить резких колебаний на валютном рынке», — сказал он.

В целом за первый квартал курс сума обесценился к доллару на 4,1%, что всё ещё больше, чем за весь прошлый год.