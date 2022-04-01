Абдулазиз Уролбоевич Аккулов назначен послом Узбекистана в Объединённых Арабских Эмиратах, сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента Узбекистана.

Абдулазиз Аккулов (1985 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного экономического университета по специальности «Управление международным туризмом». С 2006 года работал в Государственном комитете по развитию туризма на различных позициях.

С ноября 2018 года по февраль 2020 года временно исполнял обязанности председателя комитета, затем был назначен первым заместителем председателя комитета, а в апреле 2021 года стал заместителем министра туризма и спорта.