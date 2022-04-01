В Китае 30−31 марта состоялась министерская конференция стран-соседей Афганистана, в которой приняли участие члены правительств и главы внешнеполитических ведомств Узбекистана, России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана и Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инноваций и внешней торговли.

В рамках конференции прошла встреча глав внешнеполитических ведомств стран-соседей Афганистана с делегацией временного правительства Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, на которой в качестве гостей присутствовали министры иностранных дел Индонезии и Катара.

Узбекистан представил заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

Глава МИВТ подчеркнул необходимость усиления координации регионального взаимодействия для поддержку Афганистана в преодолении вызовов, реанимировании национальной экономики, решении социальных вопросов и нормализации жизни в стране.

Сардор Умурзаков предложил выработать механизмы и критерии для международного признания временного правительства Афганистана, что позволит ускорить интеграцию страны в региональное пространство и международное сообщество.

Вице-премьер также выразил приверженность Узбекистана продолжению сотрудничества со странами региона, странами-партнёрами и Афганистаном по всем приоритетным направлениям, включая реализацию крупных инфраструктурных проектов, которые способны ускорить восстановление экономики и повышение уровня жизни афганского народа.

В ходе конференции обсуждались вопросы многостороннего сотрудничества в целях стабилизации социально-экономической обстановки в Афганистане в постконфликтный период. Состоялся обмен мнениями о наиболее эффективных подходах в поддержке Афганистана в решении внутренних и внешних проблем. При этом были отмечены усилия, предпринимаемые в данном направлении временным правительством страны.

«Стороны подчеркнули важность консолидации усилий стран региона по мирному урегулированию афганского кризиса, ускорения создания в стране инклюзивного правительства на основе широкого представительства всех этнических и политических групп, а также обеспечения прав человека, в том числе женщин и национальных меньшинств. Акцентировано внимание на важности выполнения временным правительством Афганистана обязательств по недопущению деятельности террористических организаций в стране и каких-либо угроз с территории Афганистана соседним государствам, а также других требований международного сообщества», — говорится в сообщении.

По итогам конференции приняты совместное заявление сторон и «Туньсийская инициатива» по поддержке экономического восстановления Афганистана.

Сардор Умурзаков также провёл ряд двусторонних встреч и переговоров с иностранными коллегами. Так, в частности, обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества с членом Государственного совета — министром иностранных дел Китая Ван И, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом и исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки.