В связи с событиями в мире наблюдается «некоторое снижение внимания международного сообщества к Афганистану», заявил на министерской конференции ООН по гуманитарным обязательствам в Афганистане 31 марта заместитель министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

«По сути, афганский вопрос отошел на второй план мировой политики. Этого допускать нельзя. Международное сообщество должно нести ответственность за настоящее и будущее этой страны», — подчеркнул он.

«В настоящее время в Афганистане имеет место острый экономический кризис, сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация, вызванная нехваткой финансовых средств, продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости», — отметил замминистра. По данным ООН, в отчаянном положении находятся и нуждаются в помощи более 24,4 миллионов человек.

«Сегодня это государство находится в решающей стадии своего развития. Либо эта страна с помощью мирового сообщества создаст предпосылки для выстраивания основ нормальной экономики и развития, либо она вновь станет убежищем для террористических и экстремистских организаций», — сказал Владимир Норов.

«Здесь мы имеем совпадающие интересы международного сообщества и новых властей Афганистана, которые предпринимают определенные шаги, чтобы очистить страну от террористов. Временное правительство активно реагирует на озабоченность международного сообщества и добилось некоторых видимых результатов», — сообщил представитель руководства МИДа.

Узбекистан считает, что нужно принять конкретные меры поддержки, нацеленные на содействие в решении наиболее острых социальных проблем в этой стране, чтобы не допустить вновь превращения Афганистана в «государство-изгоя». Именно поэтому Узбекистан выступает за разморозку финансовых активов страны за рубежом.

Владимир Норов напомнил, что Узбекистан дважды — в сентябре и декабре прошлого года — направил гуманитарную помощь народу Афганистана, состоящую из продовольствия, медикаментов, одежды и угля. «Мы продолжаем бесперебойно поставлять электроэнергию в соседнюю страну, что покрывает 28% импорта электроэнергии Афганистана», — отметил он.

Через территорию Узбекистана в соседнее государство осуществляется транзит около 32% импортируемых афганской стороной товаров. Специалисты Узбекистана также практически завершают работы по восстановлению деятельности международного аэропорта в Мазари-Шарифе.

«Необходимо оказать содействие новой Кабульской администрации с привлечением возможностей международных финансовых институтов к реализации таких крупных инфраструктурных проектов, как строительство железной дороги „Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар“ и ЛЭП-500 „Сурхан — Пули Хумри“», — сказал замминистра.

В целях облегчения централизованной и адресной доставки гуманитарных грузов в Афганистан Узбекистан выступил с инициативой о создании в Термезе многофункционального транспортно-логистического хаба.

26−27 марта в Ташкенте прошла встреча глав транспортных ведомств Узбекистана, Афганистана и Пакистана, которая была призвана способствовать выработке общих подходов по устранению сдерживающих факторов.

Владимир Норов отметил, что Узбекистан содействует обеспечению потребностей Афганистана в грамотных и квалифицированных специалистах. В Узбекистане обучается порядка 300 афганских студентов, организованы курсы по подготовке специалистов гражданской авиации и медицинского персонала, сообщил он.

«В афганском вопросе роль Организации Объединенных Наций должна усилиться, и её голос должен звучать громче, чем когда-либо. ООН должна взять ещё большую ответственность за мобилизацию и координацию международных усилий по содействию Афганистану», — призвал замминистра иностранных дел.