Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды заключил меморандум о сотрудничестве с компанией Megawatt Motors, занимающейся реализацией электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Автопарк ведомства уже пополнился 10 электромобилями, а в будущем все служебные машины комитета планируется заменить на электрические. Кроме того, намечено внедрить систему зарядки этих автомобилей за счёт возобновляемых источников энергии, говорится в сообщении.
Ежегодно в Узбекистане в атмосферу выбрасывается около 2,3 миллиона тонн вредных веществ, около 60% этого объёма приходится на автотранспорт.
oyb_ uzb!
Хорошие намерение за наш счёт
Fima Sobak
Название статьи просто потрясающее — я сразу подумала, что полностью заменят ВСЕ автомобили. Ну а что? Реформы так реформы! Ударим по глобальному потеплению всеобщей заменой всех машин на электромобили!
Doniyor Baxtiyor Madatov
Надеюсь они понимают, что производство и утилизация аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях в большом количестве, также крайне негативно влияет на экологию и что просто заменой автомобилей ничего не решить.