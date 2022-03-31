Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды заключил меморандум о сотрудничестве с компанией Megawatt Motors, занимающейся реализацией электромобилей. Об этом сообщила пресс-служба комитета.





Автопарк ведомства уже пополнился 10 электромобилями, а в будущем все служебные машины комитета планируется заменить на электрические. Кроме того, намечено внедрить систему зарядки этих автомобилей за счёт возобновляемых источников энергии, говорится в сообщении.

Ежегодно в Узбекистане в атмосферу выбрасывается около 2,3 миллиона тонн вредных веществ, около 60% этого объёма приходится на автотранспорт.