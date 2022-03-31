Заместитель генерального прокурора Узбекистана Светлана Артикова поддержала предложение о запрете на публикацию в интернете фото и видео о работе сотрудников Дорожно-патрульной службы, несущих службу, без их согласия. Об этом она сказала на пресс-конференции 31 марта.

«Сотрудник ДПС выполняет служебные обязанности. Хорошо или плохо — вопрос второстепенный. Сейчас становится опасным водить машину. Где-то видеокамеры работают, где-то — нет. Где-то стоит сотрудник ДПС, где-то — нет. Но мы видим людей за рулём без водительских прав или употребляющих наркотики. В соцсетях дороги Узбекистана называют „кровавыми дорогами“. Разве это не позор?» — отметила она, отвечая на вопросы журналистов (видео).

Замглавы Генпрокуратуры подчеркнула, что выражает «личное мнение» в качестве гражданина, юриста, прокурора и женщины.

«Если сотрудник ДПС требует от пассажира соблюдения закона при исполнении своих обязанностей, я считаю неправильным распространять информацию в социальных сетях… Этот госслужащий с погонами ведь тоже человек, гражданин Узбекистана. Значит, надо у него спрашивать. Например, если меня не спросить, я не разрешаю фотографировать, потому у меня есть честь и достоинство… Я говорю как пассажир с одной стороны и как человек с погонами, я против, чтобы снимали процесс несения службы сотрудником ГАИ», — заявила она.

Светлана Артикова сослалась на норму Конституции «о неприкосновенности чести и достоинства». Статья 27 Основного закона звучит так: «Каждый имеет право на защиту от посягательств на его честь и достоинство, вмешательства в его частную жизнь, на неприкосновенность его жилища».

«Сотрудник ДПС ведь тоже гражданин Узбекистана? [Его честь и достоинство] тоже должны защищаться Конституцией. Это моё личное мнение. Это мнение — не закон. С точки зрения закона это разрешат или запретят. Но кто может обвинить меня в несправедливости? Никто. Я очень справедливая женщина. Гражданин Узбекистана защищается Конституцией, будь это сотрудник ДПС, домохозяйка, журналист или блогер. Если вас снимут без вашего согласия, то вы поднимете такую бурю, не дай бог. Это моё мнение», — сказала она.

11 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам реформирования сферы безопасности дорожного движения заявил, что «в последнее время стало много случаев оказания сопротивления инспекторам безопасности дорожного движения, их дискредитации». Он поручил уделить отдельное внимание этому вопросу при пересмотре законодательства в этой сфере.

8 февраля было подписано постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы социальной защиты сотрудников правоохранительных органов» (ПП-118). Этот документ отсутствует в открытом доступе.

В марте МВД предложило запретить публикацию в интернете фото и видео о деятельности сотрудников ДПС без их согласия, ссылаясь на упомянутое закрытое постановление президента. В ответ на критику общественности в МВД заявили, что деятельность сотрудников освещается «с противоречивыми или клеветническими комментариями».

Депутат Расул Кушербаев и общественные деятели назвали предложение «шагом назад, к закрытости» и стремлением ограничить общественный контроль и прозрачность. Они отмечали, что право на распространение информации гарантировано Конституцией и законами, и ограничить его также могут только законы, а не постановления. «Понятия чести и неприкосновенности личной жизни — это другой вопрос, не смешивайте их», — заявлял депутат.

Реакции

Блогер Нурбек Алимов в ответ на заявление Светланы Артиковой написал, что «если смотреть на сотрудников ГАИ как на профессионалов, вопрос того, хорошо они исполняют свои обязанности или плохо, отнюдь не второстепенный, а первостепенный».

«Что если сотрудник, выполняя свои служебные обязанности, предъявляет незаконные требования?» — спросил он.

Хикматилла Убайдуллаев также подчеркнул: «Как раз-таки вопрос, как выполняет свою работу сотрудник ДПС, — это первостепенный вопрос. Именно из-за того, что порой сотрудники занижают значение безупречного выполнения своих служебных обязанностей и непревышения должностных полномочий, вопрос, который мы обсуждаем сегодня, встал на повестку дня».

«Ни один здравомыслящий, адекватный гражданин Узбекистана не будет записывать на видео просто так сотрудника правоохранительных органов при профессиональном служении и выкладывать снятое в соцсети. Когда камера достается из кармана и начинается запись? Когда человек видит правонарушение, когда человек видит элементы коррупции, превышения должностных полномочий», — отметил он.

«Государство само приучило нас к этому: когда видим правонарушение, сообщать, и даже вознаграждает активных граждан. Так почему те же граждане не могут сообщать о правонарушениях, совершаемыми сотрудниками ДПС? Мне кажется, так формируется активное гражданское общество. Так можно бороться с коррупцией, о борьбе с которой вы (Светлана Артикова — ред.) не раз говорили и успешно ведёте её сами», — подчеркнул автор.

Дополнительно

Светлана Артикова в июне 2020 года также выступала против дискриминации членов семьи госслужащих и отмечала, что их супруги могут быть учредителями в компаниях.

«Другие члены семьи государственного служащего не должны подвергаться дискриминации. Они тоже имеют права. Но следов коррупции быть не должно. Есть закон о коррупции, заработает декларация, будет реестр, где [распишут] кому можно, кому нельзя. Если муж является государственным служащим, почему жене нельзя быть учредителем? Только не должно быть признаков коррупции. Для этого все действия должны быть прозрачными», — отмечала она.

Указом президента в Узбекистане с 1 января должна была быть внедрена система обязательного декларирования доходов и имущества госслужащих, руководителей и заместителей государственных предприятий и учреждений с государственной долей свыше 50%, а также их супругов и несовершеннолетних детей. Однако закон об этом пока не принят. Глава Антикоррупционного агентства Акмаль Бурханов сообщал, что после принятия закона госслужащим будет предоставлено время для подготовки деклараций.