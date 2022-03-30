Агентство «Узбеккосмос» совместно с британской компанией Dialogue Events 10−11 мая в Ташкенте проведёт первую в Центрально-Евразийском регионе конференцию Space Technology Conference STC-2022, сообщили «Газета.uz» в агентстве.

Конференция будет посвящена теме «Космические технологии и их роль в социально-экономическом развитии».

В международной конференции ожидается участие представителей:

Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана;

Турецкого космического агентства (TUA);

Космического агентства Азербайджана (Azercosmos);

Космического агентства ОАЭ,

Службы по регулированию и надзору в области связи при Министерстве цифрового развития Кыргызстана;

Управления ООН по космическим вопросам (UNOOSA);

Экономической и социальной комиссия ООН для Азии и Тихого океана (Intersputnic);

ведущих компании в сфере космической деятельности: Maxar (США), SpaceX (США), Airbus (Франция), Planet (США), SSI Monaco (Монако), SES (Люксембург), Viasat (США), OneWeb (Великобритания), ESRI (США), Satellogic (США), Gilat (Израиль), HEAD (Китай), TurkSAT (Турция), NEC (Япония), Leonardo S.P.A. (Италия), Ghalam (Казахстан), Aviators (ОАЭ).

Конференция включит в себя сессии на такие темы, как «Применение космических технологий для устойчивого социально-экономического развития», «Спутниковая связь: правительство, бизнес, потребитель», «Роль технологий дистанционного зондирования Земли в устойчивом развитии», «Беспилотные летательные аппараты: промышленность и коммерциализация».