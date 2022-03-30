Узбекистан планирует привлечь 14 млрд долларов инвестиций в сделки на основе государственно-частного партнёрства (ГЧП) к 2026 году. Об этом на Ташкентском международном инвестиционном форуме 25 марта заявил (видео) заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев.

Инфраструктура чрезвычайно важна для частного сектора и его деятельности, но и «чрезвычайно дорога», подчеркнул он.

«Только для дорожной инфраструктуры ежегодно необходимо финансировать более 6 млрд долларов, чтобы поддерживать приемлемое, достойное качество. Эти ресурсы, естественно, недоступны ни за счёт бюджетного финансирования, ни за счёт наших внешних заимствований», — отметил замминистра.

Единственный путь — гораздо более активное внедрение ГЧП, других форм сотрудничества в партнёрстве с частным сектором, стимулирование его продуктивного и выгодного инвестирования в модернизацию разных звеньев инфраструктуры, сказал он.

«У нас есть первые успехи в области возобновляемых источников энергии в проектах, основанных на механизмах ГЧП именно в этом секторе. Мы распространили это на традиционную энергетику, генерацию электроэнергии через ГЧП, сделки с инвесторами по строительству и эксплуатации газовой станции „Газли“», — отметил Шухрат Вафаев.

Он также сообщил, что этот опыт и извлечённые уроки планируется распространить в таких сферах, как здравоохранение, образование, транспорт, в первую очередь автомобильный и железнодорожный, аэропорты, электроснабжение, газораспределение и другие.

«Таким образом, размер наших амбиций составляет 14 млрд долларов США инвестиций в сделки ГЧП к 2026 году. Это амбициозно, но выполнимо, и мы уверены, что сможем повторить наш успех в системе производства электроэнергии», — подчеркнул он.

Закон о государственно-частном партнёрстве был принят в Узбекистан в мае 2019 года. Если в сфере возобновляемых источников энергии на основе ГЧП реализуется большое число проектов, то в сфере дорожного строительства успехов пока нет. В сентябре 2018 года сообщалось о планах по строительству платной автодороги между Ташкентом и Самаркандом. Реализацией проекта на условиях ГЧП должен был заняться консорциум турецких компаний Cengiz-Kolin-Kalyon. Строительные работы намечались на 2019−2020 годы. В декабре 2019 года бывший заместитель премьер-министра Эльёр Ганиев объяснял задержку высокой ценой проезда, которую заложил в проект иностранный инвестор.

Бывший директор Агентства по развитию ГЧП Голиб Холжигитов в статье для «Газеты.uz» объяснял, как сделать инвестирование в дорожную инфраструктуру привлекательным и развивать государственно-частное партнёрство в этой сфере.