Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой во второй день визита в Узбекистан посетили город Хиву в Хорезмской области. Их сопровождали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и первая леди страны. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Исторический город Хива в 2020 году был объявлен культурной столицей Тюркского мира. В 1990 году город был включён в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 1997 году Хива отмечала 2500-летие.

Президенты посетили комплекс Ичан-кала (Внутренняя крепость) — единственный сохранившийся в Центральной Азии город-памятник. Здесь находится более 120 памятников архитектуры.

Гости осмотрели Западные ворота, минарет Кальта-минар, старую цитадель Куня-арк и медресе, ремесленные мастерские, мавзолей Пахлавана Махмуда и Пятничную мечеть.

Главы государств побеседовали с ремесленниками и туристами. Были исполнены хорезмские песни и танцы.

Напомним, на переговорах в Ташкенте накануне президенты договорились повысить статус отношений Узбекистана и Турции до «всеобъемлющего стратегического партнёрства». Было подписано 10 документов, в том числе соглашения о преференциальной торговле, о сотрудничестве в оборонной сфере, о передаче осуждённых и другие.

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