Министерство народного образования Узбекистана утвердило список предметов, по которым в 2021—2022 учебном году будет проводиться итоговая государственная аттестация выпускников 9-х и 11-х классов школ. Об этом сообщила пресс-служба МНО.

Для выпускников 9-х классов это родной язык и литература, узбекский/русский язык, математика, история, физическое воспитание и один предмет по выбору учащихся.

Для выпускников 11-х классов — родной язык и литература, математика, иностранный язык, история и один предмет по выбору учащихся.

Образцовые контрольные вопросы по предметам аттестации будут разработаны Республиканским центром образования и опубликованы на его сайте (rtm.uz), говорится в сообщении.