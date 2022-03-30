Кабинет министров Узбекистана постановлением от 28 марта утвердил дорожную карту по «кардинальному улучшению пользования Айдар-Арнасайской системой озёр», сообщает Norma.uz.

Государственному комитету экологии и Министерству инноваций поручено смоделировать в кратко- и долгосрочной перспективе объём воды в озёрах и их экологическое состояние с учётом сокращения водных ресурсов в бассейне реки Сырдарьи и выработать необходимые меры.

Министерство водного хозяйства должно провести батиметрические замеры (исследование рельефа дна озёр) для определения объёма воды в водоёмах.

Минводхозу и хокимиятам Джизакской и Сырдарьинской областей поручено на основе опыта Израиля и арабских стран выработать предложения по снижению вредного влияния коллекторно-дренажных вод, сбрасываемых с сельхозполей в систему озёр.

До 1 июня Минводхоз также должен утвердить программу сохранения экологического равновесия системы озёр сроком до 2030 года.

Хокимиятам Джизаской и Навоийской областей и Государственному комитету лесного хозяйства Узбекистана поручено в 2022—2023 годах провести степные лесопосадки на 500 га прибрежных территорий.

В 2022 году Минводхозу и Министерству иностранных дел поручено принять меры по созданию с Казахстаном межправительственной рабочей группы по сбросу воды из Чардаринского водохранилища в Айдар-Арнасай.

На территории шириной 2 км от линии озёр вводится мораторий на животноводческую деятельность.

К лету планируется наладить работу спасательных бригад для обеспечения безопасности людей, посещающих озёра в рекреационных целях.

В рамках мероприятий по развитию туризма до весны следующего года на побережье озера Тузкан поручено организовать зоны для прогулок на велосипедах, квадроциклах, лошадях и верблюдах.

В декабре прошлого года на заседании Сената сообщалось об ухудшении экологического состояния системы озёр. Сенатор Рискул Сиддиков указал, что в результате снижения уровня воды и засоления её состава некоторые прибрежные участки отступили на 15−50 м, образовался слой солей до 15−20 см. Во время сильных ветров поднимается соляная пыль, что негативно влияет на посевные площади сельскохозяйственных земель и здоровье людей.

В январе постановлением президента дирекция Айдар-Арнасайской системы озёр при Государственном налоговом комитете была реорганизована в ООО под учредительством Минводхоза. Основным направлением деятельности общества установлено создание инкубационных цехов и цехов выращивания молоди на территории системы озёр для разведения мальков рыб в целях последующего зарыбления водоёмов и интенсивное выращивание рыбы.