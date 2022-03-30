Правительство Узбекистана и Французское агентство развития (ФАР) 25 марта подписали два соглашения о совместной работе по развитию инфраструктуры водоснабжения в Навои, Китабе и Шахрисабзе и инклюзивному и климатическому инвестиционному финансированию в секторе животноводства, сообщили «Газете.uz» в ФАР.

О первом проекте «Газета.uz» рассказывала ранее. В течение шести лет в Кармане в Навоийской области и Шахрисабзе и Китабе в Кашкадарье будет построена и реконструирована центральная канализация. Кредит ФАР на эту программу составляет 105 млн евро.

Соглашение о грантовом финансировании от Евросоюза проекта по развитию животноводства предполагает сумму 7,6 млн евро. Ранее, в июне 2021 года ФАР выделило на этот же проект 100 млн евро.

Вместе эти средства направлены на финансирование внедрения новой модели развития животноводства, основанной на потенциале роста мелких производителей, которые более гибки и способны внедрять климатоустойчивые методы.

Грант ЕС покроет программу технической помощи для участвующих финансовых институтов и других учреждений, вовлечённых в животноводческий сектор. Средства ЕС также будут использованы для финансирования инвестиционного гранта, предназначенного для мелких фермеров, который должен стимулировать их доступ к кредитам. Подробнее о программе можно узнать на сайте ФАР.