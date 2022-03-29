Уголовное дело в отношении бывшего заместителя декана факультета «Профессиональное обучение» Ташкентского государственного педагогического университета Богабека Юлдашева, обвиняемого в попытке изнасилования студентки, передано в суд. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Предварительное следствие было завершено 4 марта, бывшему заместителю декана предъявлено обвинение по части 1 статьи 118 через статью 25 (покушение на изнасилование) и части 1 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Стороны были ознакомлены с материалами дела.

8 марта следствие составило обвинительное заключение и передало в прокуратуру Яккасарайского района Ташкента для его утверждения и направления в суд.

10 марта прокуратура направила дело в Яккасарайский районный суд по уголовным делам.

Напомним, в октябре 2021 года студентка третьего курса ТГПУ Муштари-бону Камилова заявила, что заместитель декана домогался её, а затем вытолкнул из окна, когда она начала кричать и звать на помощь.

Член Комиссии по гендерному равенству Узбекистана Саида Мирзиёева сообщила, что истории о домогательствах, которые становятся достоянием общественности, — «всего лишь верхушка айсберга». По её мнению, каждый такой случай должен предаваться гласности, чтобы «виновные не уходили от ответственности».

В декабре прошлого года Муштари-бону Камилова выступила на молодёжном форуме. Сидя в инвалидной коляске, она рассказала о домогательстве, требованиях родственников замдекана забрать заявление и о травле в интернете. Девушка призвала женщин не молчать о насилии.

В том же месяце проект Nemolchi.uz сообщил о распространении в сети интимного видео студентки педуниверситета, пострадавшей от домогательств, вкупе с порочащей её недостоверной информацией. В ГУВД Ташкента заявили, что в телефоне девушки при изъятии его следствием этого видео не было. В отношении следователя назначена служебная проверка, но о её результатах не сообщалось.