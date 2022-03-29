В последние годы по инициативе и под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева осуществляются широкомасштабные реформы во всех сферах жизни государства и общества, в том числе в сфере экономики, что создает благоприятные условия для быстрого роста страхового рынка.

Активно участвуя в развитии сферы страхования, компания «Узбекинвест» продемонстрировала положительную динамику развития и обеспечила устойчивый рост основных показателей бизнеса по итогам 2021 года.

По итогам деятельности за 2021 год, компания «Узбекинвест» сохранила первое место по сбору страховых премий на отечественном рынке страхования, обеспечив валовый сбор страховых премий в размере 385 млрд сумов и рост объемов на 147% по сравнению с 2020 годом.

За период с 2016 по 2021 года объем собранных премий вырос в пять раз.

Компанией в 2021 году была предоставлена страховая защита национальным экспортерам товаров и услуг в размере 1,78 млрд долларов, что составило 33% покрытия несырьевого экспорта Узбекистана.

Одним из ключевых достижений компании в 2021 году стало динамичное и устойчивое развитие страховых операций на международных рынках страхования и перестрахования. По итогам 2021 года обеспечен валовый сбор перестраховочных премий в размере 20 млн долларов, что в три раза больше аналогичного показателя в 2020 году.

За последние пять лет доля экспорта услуг в страховом портфеле компании возросла с 0,1% до 43% и по итогам 2021 года составила 15,5 млн долларов.

В этом направлении компания сотрудничает с одними из ведущих международных транснациональных страховых и перестраховочных компаний и страховыми брокерами, такими как Allianz SE (Германия), Zurich Insurance Group (Швейцария), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co (Япония), AXA (Франция), People Insurance Company of China (Китай), Korean Reinsurance Company (Южная Корея), Marsh (США), AON, UIB (Великобритания) и прочими.

Это говорит о том, что «Узбекинвест» в последние три года стал активным, признанным и авторитетным участником международного рынка страхования.

Компанией обеспечен сбор страховых премий в корпоративном сегменте в размере 336 млрд сумов с ростом в 157% к итогам 2020 года.

В сегменте страхования физических лиц обеспечен сбор страховых премий в размере 50 млрд сумов, заключено более 723 тысяч договоров.

Немаловажную роль в этом сыграла развитая региональная сеть компании, состоящая из 14 филиалов и 209 страховых отделений.

22 мая 2021 года на третьем ежегодном бизнес-форуме Мakon Marketing Forum, организованном Маркетинговой ассоциацией Узбекистана, компания «Узбекинвест» была удостоена номинации «Бренд года». Также ей была присуждена особая номинация «Лидер страхового рынка Узбекистана».

Активная деятельность по продвижению страховых продуктов и имиджа компании среди широких слоев населения и представителей бизнеса в течение пяти лет позволила увеличить клиентскую базу в пять раз до примерно 1 млн клиентов.

В течение 2021 года обеспечена выплата страховых возмещений в размере 89 млрд сумов, что на 19 млрд сумов больше произведенных выплат в 2020 году.

При этом страховые возмещения национальным экспортерам составили 25 млрд сумов.

За период активной фазы пандемии COVID-19 клиентам компании было выплачено 19 млрд сумов страховых возмещений, что обеспечило существенную социальную поддержку пострадавших от этой болезни и снижения экономической активности в период пандемии.

Надежность и финансовая устойчивость компании в 2021 году в очередной раз были подтверждены одними из ведущих международных рейтинговых агентств.

В феврале 2021 года компанией был получен международный кредитный рейтинг на уровне «bb» с прогнозом «стабильный» от A.M. Best Company (США). «Узбекинвест» при этом стал обладателем наиболее высокого рейтинга и первой организацией Узбекистана, получившей международный рейтинг от данного агентства, который был вновь подтвержден в марте 2022 года.

Также агентством Moody’s Investors Service Ltd. в январе 2022 года был подтвержден рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне «Ba3» с прогнозом «стабильный».

В соответствии с задачами, определенными президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, страховая компания «Узбекинвест» определила важнейшие приоритеты и направления своего развития в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли».

Компания продолжит обеспечение реализации государственной политики по развитию экспортного потенциала Узбекистана и всесторонней поддержке национальных экспортеров товаров, работ и услуг.

В рамках системы «махаллабай» со стороны компании будет кардинально расширена работа в махаллях и населенных пунктах Узбекистана по обеспечению страховой защитой широких слоев сельского и городского населения.

Будет продолжена активная работа по страхованию инвесторов и инвестиционных проектов, в том числе на территориях свободных экономических, малых промышленных и специализированных зон.

Одной из важнейших для компании задач в 2022 году является обеспечение массового перехода на электронные полисы и расширение онлайн-продаж страховых услуг населению, внедрение биометрической информационной системы обслуживания клиентов Face ID, разработка интерактивной системы онлайн-подачи страховых претензий. Компания расширит свое маркетинговое продвижение в интернете, национальных веб-ресурсах и глобальных поисковых системах.

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