Доклад ООН о состоянии водных ресурсов мира «Грунтовые воды: сделать невидимое видимым» представлен на 9-м Всемирном форуме по водным ресурсам в Дакаре (Сенегал).

По данным экспертов, 99% запасов пресной воды в жидком состоянии заключено в грунтовых водах. Грунтовые воды обеспечивают 50% объёма воды, забираемой для бытовых нужд населением мира, и около 25% всей воды, используемой для орошения. По прогнозам, в следующие 30 лет потребление воды в мире будет увеличиваться примерно на 1% в год. Нарастающий водный кризис в отдельных регионах мира требует более ответственного и рационального подхода к использованию грунтовых вод.

«Всё больше и больше водных ресурсов подвергаются загрязнению, чрезмерной эксплуатации и иссушаются людьми, иногда с необратимыми последствиями» — сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле на презентации доклада.

Бум на извлечение грунтовых вод начался в мире в XX столетии в связи с интенсивным водопотреблением в развивающейся промышленности и в XXI веке достиг беспрецедентных объёмов. В 2017 году в мире было извлечено 959 кубических км грунтовых вод (25% от общего водозабора пресных вод в мире), две трети этого объёма приходится на государства Азии.

Что такое грунтовые воды? В докладе «грунтовыми водами» названы приповерхностные воды в водонасыщенных зонах, где вода заполняет все трещины в породах. Термин «подземные воды» используется для вод, залегающих в ненасыщенных зонах, где промежутки в породах заполняют и воды, и воздух. В законе Узбекистана «О воде и водопользовании» дано только определение подземных вод («воды, находящиеся ниже уровня земной поверхности в толщах горных пород земной коры»), грунтовые воды не определены.

Защита от загрязнения и чрезмерной эксплуатации имеют крайне важное значение для удовлетворения основных потребностей постоянно растущего населения планеты и решения глобальных климатических и энергетических кризисов, подчеркивается в исследовании. Запасы поверхностных вод постепенно тают, и грунтовые воды приобретают небывало важное, стратегическое значение для жизнедеятельности человека, говорится в докладе.

Загрязнение грунтовых вод является практически необратимым, поэтому его необходимо избегать. Усилия по соблюдению норм и привлечению к ответственности загрязнителей зачастую сопряжены с трудностями из-за невидимого характера грунтовых вод. Предотвращение загрязнения грунтовых вод требует надлежащего землепользования и соответствующих экологических норм, особенно в районах подпитки водоносных горизонтов, отмечено в докладе.

Настоятельно необходимо, чтобы правительства взяли на себя роль хранителей ресурсов грунтовых вод с целью справедливого распределения доступа к ним водам и получения от них прибыли, а также для того, чтобы эти ресурсы оставались доступными для будущих поколений. Обеспечение прозрачности управления грунтовых вод и интеграция этих вопросов в планы развития населённых пунктов обеспечит справедливый доступ населения к грунтовым водам и улучшит контроль за их качеством, говорится в докладе.

Однажды загрязнённые, грунтовые воды остаются такими навсегда

Источников загрязнения грунтовых вод очень много: практически любой вид землепользования может привести к их загрязнению. Загрязнение грунтовых вод необратимо: если оно произошло, то впоследствии водоносный слой так и будет содержать загрязнённые воды. Это ставит под угрозу водообеспечение людей, которые используют грунтовые воды в питьевых целях, подчёркивается в докладе.

Сброс неочищенных или не полностью очищенных промышленных сточных вод на рельеф и их инфильтрация может привести к загрязнению вод. Риски несёт и земледелие: загрязнение происходит нитратами, пестицидами и другими агрохимикатами.

Глобальное потепление климата сопровождается усилением осадков, и это тоже несёт угрозу загрязнения. Так, в местах, где маломощные слои почв и отсутствуют канализационные системы, в результате проливных дождей грунтовые воды могут загрязняться возбудителями инфекционных заболеваний.

Управление грунтовыми водами

В докладе сделан особый фокус на вопросах управления грунтовыми водами для того, чтобы устойчиво их использовать и предотвращать загрязнение и нерациональное использование.

Названы следующие руководящие принципы управления:

комплексное управление поверхностными и грунтовыми водами;

управление одновременно и качеством, и количеством ресурсов грунтовых вод;

управление одновременно подповерхностным участком и подповерхностными водными ресурсами, включающее контроль всех видов деятельности и функций на участке, чтобы гарантировать гармонизированное использование участка и исключение нежелательного и невосполнимого ущерба грунтовым водам;

вертикальная интеграция местных и республиканских госорганов в планирование и управление;

горизонтальная координация действий в секторах (промышленность, сельское хозяйство, канализационные системы), воздействующих или подвергающихся воздействию грунтовых вод.

С текстом доклада на английском языке можно ознакомиться по ссылке.

Система мониторинга подземных вод в Узбекистане

В Узбекистане подземные воды составляют относительно небольшую часть водных запасов — около 10%. Качество этих вод оценивается как умеренное. С 2018 года разрешения на бурение скважин на воду, водопользование и водопотребление подземных вод выдаёт Госкомгеологии. Постановлением правительства установлено, что получение разрешения не требуется на бурение и пользование физическими лицами скважиной глубиной до 25 м в объёме не более 5 кубометров в сутки для личных нужд.

Интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства за последние 50 лет оказало негативное воздействие на состояние пресных подземных вод, отмечалось в постановлении президента от 2017 года. Это привело к сокращению их запасов на 35% и истощению отдельных месторождений вследствие несанкционированного строительства водозаборных сооружений и бесконтрольного отбора воды.

По состоянию на 2017 год за счёт запасов подземных вод частично удовлетворяется потребность населения 69 городов, 335 поселков и 2902 сельских населённых пунктов.

В постановлении отмечалось наличие реальной угрозы безвозвратной потери более половины имеющихся в Узбекистане ресурсов пресных подземных вод в ближайшие десятилетия при существующих темпах загрязнения водоносных горизонтов.

Указывалось, что система мониторинга из 1465 наблюдательных пунктов не позволяет оценить роль негативных факторов, влияющих на загрязнение водоносных горизонтов, истощение запасов подземных вод и подтопление территорий. В связи с эти до конца 2021 года планировалось обновить сеть наблюдательных пунктов мониторинга, установить 500 автоматизированных систем ведения наблюдения и подготовить информационно-аналитическую базу данных по всем водоносным горизонтам.

Как сообщили «Газете.uz» в Госкомгеологии, свод данных мониторинга подземных вод осуществляется на ведомственной платформе waterbase.uz (требуется получить доступ), куда внесены паспортные данные 97 месторождений подземных вод и 3000 наблюдательных и 317 эксплуатационных колодцев, 855 участков, где проведены разведывательные работы, и 99 участков минеральных вод. В этой базе данных проводится анализ данных, поступающих от 411 колодцев, оснащённых дайверами (устройствами измерения уровня и температуры подземных вод в основном в безнапорных слоях). Уровень залегания грунтовых вод в этих колодцах — от 3 до 60 м от поверхности.