Объём совокупного внешнего долга Узбекистана на 1 января 2022 года составил 39,6 млрд долларов, увеличившись с начала 2021 года на 16% или на 5,4 млрд долларов, следует из отчёта Центрального банка. Это 57% от ВВП, который в прошлом году составил 69,23 млрд долларов.

Совокупный внешний долг включает правительственный и гарантированный правительством (государственный внешний долг), а также негарантированный внешний долг (частный внешний долг). При этом стоит отметить, что в «частном» секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет более 80% доли банковского сектора, а также владеет или имеет долю в компаниях Uzauto Motors и «Узбекнефтегаз», НБУ, «Узпромстройбанк», «Ипотека банк», которые суммарно разместили долговые бумаги на 1,92 млрд долларов).





В частности, за 2021 год чистый рост государственного внешнего долга с учетом изменений обменного курса и цен увеличился на 11% или на 2,4 млрд долларов — до 23,7 млрд долларов. Причина — госсектор привлёк займы на 3,8 млрд долларов, из которых 635 млн долларов — это выпущенные ценные бумаги по ставке 3,9% сроком на 10 лет и 2,5 трлн сумов по ставке 14% с сроком на 3 года.

Рост задолженности частного сектора на 1 января составил 15,8 млрд долларов, что на 24% или 3 млрд долларов больше по сравнению с началом 2021 года. Основная доля этого роста приходится в основном на банковский сектор, нефтегазовый и энергетический сектор, горно-металлургический сектор и другие сектора.





В течении 2021 года частный сектор привлек заимствования в размере 8,2 млрд долларов. Из этой суммы 3,4 млрд долларов приходится на банковский сектор, 2,2 млрд долларов — на нефтегазовый и энергетический сектор, 971,2 млн долларов — на горнометаллургический сектор и 1,4 млрд долларов — на другие сектора экономики.

В прошлом году государство погасило основной долг на 919,9 млн долларов и проценты по ним на 370,9 млн долларов. Частный сектор выплатил кредиторам 4,5 млрд и 523,3 млн долларов соответственно.

Президент Шавкат Мирзиёев в феврале заявил, что без привлечения внешних заимствований не удалось бы ни построить новые линии метро в Ташкенте, ни поднять зарплаты медработникам и учителям.