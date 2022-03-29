В последние годы наблюдается значительный рост общей долговой нагрузки и её отдельных компонентов на экономику Узбекистана, сообщил в своём отчёте Центральный банк.

Анализ долговой нагрузки ЦБ показал, что существует ряд рисков, которые могут повлиять на финансовую систему Узбекистана и привести к системным финансовым уязвимостям.

Уровень долговой нагрузки является одним из основных показателей устойчивости финансовой системы. Она характеризуется такими показателями, как отношение кредитов, выделенных экономике или частному сектору, к ВВП, отношение кредитов физическим лицам к ВВП или располагаемому доходу.





Соотношение кредитов частному сектору к ВВП и к ВВП на душу населения, 2020 год.

По состоянию на 2020 год отношение кредитов, выданных частному сектору, к ВВП в среднем составляло 150% в мире, 167% — в странах с высоким уровнем доходов, 42% — в странах с низким уровнем доходов и 37% — в странах СНГ. В Узбекистане этот показатель — 36% — несколько ниже, чем в среднем по странам с уровнем дохода ниже среднего, и очень близок к среднему показателю по СНГ.

Соотношение кредитов, выданных частному сектору, к ВВП в странах СНГ (слева) и в нижней категории стран со средним уровнем дохода.

Резкий рост кредитов, выданных экономике Узбекистана с 2017 года, ЦБ объясняет факторами спроса и предложения. Либерализация валютного рынка, ускорение практики кредитования на основе государственных программ и внешнего долга, повышение уровня финансового удобства стали факторами, увеличившими предложение. В то же время ускорение деловой и потребительской активности способствовало росту спроса на кредиты.

Графики выше показывают рост нагрузки с 2017 года. Сейчас она приближается к сегменту, включающему 25% наиболее закредитованных экономик, — это означает вхождение в зону риска, пишет Spot со ссылкой на ЦБ.

Динамика отношения общего объема кредитов к ВВП в некоторых странах и этот показатель в III квартале 2021 года.

С 2020 года уровень кредитования экономики Узбекистана сохраняется в пределах 40−45% ВВП (Fitch отмечал, что высокие темпы роста за счёт кредитования также могут привести к рискам). Остаток по кредитам растёт как среди компаний, так и среди населения.

Классификация кредитов физическим и юридическим лицам по срокам погашения (трлн сумов).

43% всех кредитов взяты на срок от 1 года до 5 лет. При этом можно заметить, что доля физлиц с кредитами сроком больше 15 лет выросла до 36%, что объясняется ростом объёмов ипотечного кредитования.

На 1 января 2022 года только 2,4% всех кредитов были необеспеченными, отметили в ЦБ.

Соотношение кредитов физлицам к ВВП в Узбекистане ниже, чем в России, Казахстане, Армении и Грузии. Это говорит о том, что рынок розничного кредитования в Узбекистане ещё не насыщен, отмечается в обзоре.

Учитывая, что количество договоров на одного заемщика, т. е. средний коэффициент кредитования одного клиента, составляет 1,2, увеличение числа заемщиков означает, что в будущем долговая нагрузка будет расти относительно быстрее. Кроме того, внезапное увеличение коэффициента заимствования со стороны клиента означает, что долговая нагрузка на отдельных заемщиков может быть высокой и может привести к системным рискам в случае рискованного сценария.

Снижение доли малообеспеченной категории населения (исключая период пандемии COVID-19) и её переход в более высокодоходные группы приведет к увеличению числа лиц, имеющих право на получение кредита. Это может привести к увеличению уровня долговой нагрузки населения в результате увеличения спроса на кредит.

Поскольку при анализе отношения потребительских кредитов к ВВП учитываются только потребительские кредиты, предоставляемые банками, этот показатель составляет всего 2%. В то же время расширение практики приобретения потребительских товаров и услуг в розничных магазинах в рассрочку могло привести к тому, что спрос населения на потребительские кредиты в банках остаётся неизменным.

Кроме того, статистика автокредитов, выданных банками, не охватывает данные о продажах автомобилей на основе рассрочки на первичном и вторичном рынках вне банковской системы. В связи с тем, что эта информация не направляется в бюро кредитных историй, показатель кредитов, выданных кредитными организациями, не может точно отражать уровень долговой нагрузки населения. Такая ситуация с учетом финансовых обязательств населения вне банковской системы по потребительским товарам и услугам может быть выше видимого уровня задолженности по ним.

Отношение к ВВП по видам кредитов физическим лицам (%) и остаток по видам кредитов физлицам (трлн сумов).

Ускорение жилищного строительства в стране сделало возможным приобретение домов на первичном рынке недвижимости в рассрочку. Это приводит к образованию задолженности физических лиц за покупку недвижимости вне банковской системы.

Это, в свою очередь, создает дополнительные финансовые обязательства к задолженности населения по банковским ипотечным кредитам, которые уже составляют 5% от ВВП, а объём остатков почти за четыре года увеличился в 3,5 раза — с 10 трлн до 35 трлн сумов.

Доля проблемных кредитов (NPL) в кредитном портфеле государственных и частных банков (%) и доля NPL в общем объеме кредитов и его рост (%).

Чрезмерная долговая нагрузка населения приводит к тому, что основная часть доходов расходуется на погашение кредитов и, как следствие, ограничивает рост будущих потребительских расходов. В свою очередь, снижение доходов может привести к возникновению проблемных кредитов (NPL) и негативно повлиять на финансовую устойчивость банковской системы. На 1 января 2022 года доля NPL выросла до 5,2%, хотя ещё в апреле 2020 года этот показатель был в пределах 2%.

В международной практике анализ долговой нагрузки не ограничивается статистикой финансовой системы. Долговая нагрузка в экономике более точно оценивается с помощью различных опросов. В дальнейшем Центральный банк планирует провести комплексное исследование общей долговой нагрузки в экономике путем опросов населения и бизнеса.