Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой 29 марта прибыл в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

В международном аэропорту Ташкента их встретили президент Узбекистана с супругой.

Лидер Турции вместе с главой государства прибыл в парк «Янги Узбекистон» и возложил цветы к Монументу независимости.

«Церемония возложения цветов в парке „Янги Узбекистон“ главой иностранного государства состоялась впервые и в дальнейшем призвана стать традиционным пунктом посещения гостей нашей страны», — отметили в пресс-службе.

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