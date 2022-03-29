Абдулазиз Абдусаттарович Исроилов назначен заместителем хокима Ташкента — начальником Управления эксплуатации каналов и благоустройства прилегающих к ним территорий. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

В его обязанности входит реализация единой технической политики по содержанию каналов и сооружений в городе, благоустройству прилегающих территорий, контроль за работами, проводимыми в оросительно-дренажных системах. Кроме того, он будет отвечать за системный анализ ситуации с паводками и осадками, отметили в пресс-службе.

До назначения Абдулазиз Исроилов работал заместителем генерального директора Центра управления государственными активами хокимията города.

Этот пост с ноября 2020 года занимал Мухтор Мухитдинов, а до него — Хаёт Иногамов (с ноября 2020 года — хоким нового Янгихаётского района Ташкента).