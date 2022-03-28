Европейский банк реконструкции и развития выделяет 120 млн долларов для государственного унитарного предприятия «Тоза худуд», занимающегося управлением твёрдыми бытовыми отходами, в Хорезмской области и Каракалпакстане. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе банка.

Финансовый пакет состоит из кредита в размере 50 млн долларов на необходимую модернизацию инфраструктуры в Хорезмской области и кредита в размере 70 млн долларов США на аналогичные цели в Каракалпакстане.

«Это будет способствовать усилиям Узбекистана по декарбонизации экономики в соответствии с Парижским соглашением и поддержит национальную стратегию управления твёрдыми бытовыми отходами. Эта стратегия является одним из приоритетов для Узбекистана, где менее половины населения пользуется современными услугами по управлению бытовыми отходами», — сообщили в ЕБРР.

«Ни один из существующих мусорных полигонов в Хорезме или Каракалпакстане нельзя назвать санитарным, — говорится в сообщении. — Они не имеют элементарной защиты или специализированного сервисного оборудования и поэтому представляют серьёзную угрозу для окружающей среды и здоровья населения».

В Хорезмской области, где проживает 1,7 миллиона человек, образуется около 280 тысяч тонн твёрдых отходов в год. В сельской местности, где проживает 67% населения области, только 10% жителей пользуются услугами обращения с отходами.

Кредит в 50 млн долларов предназначен для финансирования строительства двух санитарных полигонов, соответствующих стандартам ЕС, с интегрированными механическими и биологическими очистными сооружениями, оборудованными установками для сортировки и компостирования отходов. Он также поможет построить шесть мусороперегрузочных станций и закупить специальные транспортные средства и оборудование для управления полигоном.

Каракалпакстан занимает более одной трети всей территории Узбекистана, и почти 2 миллиона его жителей производят около 187 тысяч тонн твёрдых отходов в год. Половина населения области проживает в сельской местности, и только треть из них охвачена услугами по вывозу мусора.

Кредит в размере 70 млн долларов США позволит построить новый санитарный полигон, соответствующий стандартам ЕС, и поможет модернизировать три существующих полигона для захоронения отходов, которые также будут оснащены комплексными механическими и биологическими очистными сооружениями. ЕБРР также поможет создать региональную сеть пунктов перевалки твёрдых бытовых отходов в Каракалпакстане и приобрести специализированную технику.

«С помощью этих кредитов каждое региональное коммунальное предприятие сможет построить комплексную региональную систему обращения с твёрдыми отходами, улучшить качество обслуживания и внедрить высокие экологические стандарты. Реализация проектов принесет значительные экологические выгоды, такие как сокращение загрязнения окружающей среды и выбросов парниковых газов с полигонов», — заявили в ЕБРР.

«Мы рады, что можем повлиять на столь необходимые экологические изменения в Хорезме и Каракалпакстане. Это часть нашей зелёной повестки дня в Узбекистане, и я надеюсь, что такие проекты изменят местные муниципальные службы и улучшат качество жизни местного населения», — сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Кредиты, предоставляемые ЕБРР, также будут поддерживать программы обучения для женщин и молодёжи, чтобы улучшить возможности для их трудоустройства.