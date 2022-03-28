Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 29−30 марта посетит Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Основным пунктом программы пребывания высокого гостя является участие в работе второго заседания узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

В повестку дня переговоров лидеров Узбекистана и Турции включены вопросы развития и укрепления двусторонних отношений и расширения многопланового сотрудничества между странами.

В центре внимания будут вопросы продвижения совместных проектов кооперации в области торговли, инвестиций, инноваций, промышленности, логистики, туризма и других отраслях экономики, а также продолжения активной реализации программы культурно-гуманитарного обмена.

Состоится обмен мнениями по актуальным аспектам международной и региональной политики.

По итогам саммита планируется принятие совместного заявления и ряда двусторонних документов.