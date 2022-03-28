В Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre 27 марта прошла 94-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар».

Лучшим фильмом признана лента «CODA: Ребенок глухих родителей».

Премию за лучшую режиссерскую работу получила Джейн Кэмпион за «Власть пса».

Уилл Смит получил статуэтку как лучший актёр за роль в фильме «Король Ричард». Артист впервые получил награду «Оскар». Другими номинантами в этой категории были Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»), Эндрю Гарфилд («Тик-так, БУМ!») и Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

В ходе церемонии ведущий Крис Рок пошутил об «удивительной причёске» жены Уилла Смита Джады Пинкетт-Смит, которая потеряла волосы из-за аутоимунного заболевания. Уилл Смит поднялся на сцену и ударил ведущего. В речи после получения награды Уилл Смит извинился и со слезами сказал, что в жизни важно защищать свою семью.

Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй») получила «Оскар» как лучшая актриса. За статуэтку также соревновались Кристен Стюарт («Спенсер: Тайна принцессы Дианы»), Николь Кидман — («Быть Рикардо»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Пенелопа Крус («Параллельные матери»).

«Оскара» в номинации «Лучший актёр второго плана» получил Трой Коцур за работу в фильме «CODA: Ребёнок глухих родителей», лучшая актриса второго плана — Ариана ДеБос («Вестсайдская история»).

Лучшей песней к фильму стала «No Time To Die» Билли Айлиш и её брата Финнеас О’Коннелл, написанная для фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Лучшим иностранным художественным фильмом признана лента «Сядь за руль моей машины» (Япония), лучшим анимационным фильмом — «Энканто».

Приз за лучший дизайн костюмов получил фильм «Круэлла».

Организаторы «Оскара-2022» поддержали Украину. Сначала на сцену вышла Мила Кунис, которая выразила свое восхищение украинцами. Затем была объявлена минута молчания.