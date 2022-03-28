Владелец ресторана узбекской кухни «Навруз» в Харькове, глава узбекской диаспоры города Шахобиддин Юсупов с самого начала войны готовит для жителей города бесплатные горячие обеды. Репортаж об этом опубликовало «Настоящее время». «Газета.uz» поговорила с управляющим рестораном Мейданом Мухамедьяровым.





Шахобиддин Юсупов. Кадр из репортажа «Настоящего времени».

История ресторана «Навруз» и его владельца стала известна благодаря распространившейся в социальных сетях фотографии с двумя разгромленными российскими БТР, позади которых расположено здание с вывеской «Навруз Отель».

Фото: Кадр из репортажа «Настоящего времени».

Ресторатор Шахобиддин Юсупов живёт в Украине уже 25 лет и не собирается уезжать, несмотря на военный конфликт в стране. По словам Мейдана Мухамедьярова, владелец заведения родился в Кыргызстане.

«Почему я сюда корень пустил? Я учился в Томске, в Перми работал, в Москве работал, — рассказал Шахобиддин Юсупов в интервью „Настоящему времени“. — Но когда я [впервые приехал] сюда, за три дня так влюбился в этот город… Здесь 80% людей разговаривают по-русски. […] Я умею готовить, поэтому у меня есть возможность всех накормить. Сколько даст, сколько хватит — один Аллах знает. Харьков почему держится? Потому что каждый чем может, тем помогает. Мы всегда готовили. Мы поэтому решили так».

«Харьков стал для нас второй родиной. Нужно отдать должное людям, которые нас в своё время здесь встретили, приняли радушно. Поэтому мы решили остаться, чтобы помогать харьковчанам в эту тяжёлую минуту», — сказал Мейдан Мухамедьяров. Сам он родился в Туркменистане.

Мейдан Мухамедьяров рассказал, что ресторан «Навруз» — одно из двух заведений, которыми владеет Шахобиддин Юсупов. При «Наврузе» был и мини-отель, но сейчас он не работает. Заведение находится на улице Тараса Шевченко. Вторая точка расположена на Динамовской улице. Её работа сейчас приостановлена.

Мейдан Мухамедьяров. Фото: Facebook.

По словам Мейдана Мухамедьярова, сегодня в «Наврузе» почти не осталось сотрудников. Работают лишь он сам с супругой, а также родственники Шахобиддина Юсупова.

Команда ежедневно просыпается в 6 утра и начинает готовить обед. Люди приходят к полудню, получают еду. Затем работники снова принимаются за заготовки.

«Работы хватает. Всем помогаем, кому надо — отвозим. Работаем до 6 часов вечера, а дальше у нас комендантский час».

В благотворительном меню — традиционные блюда узбекской кухни: плов, мастава, шурпа, а также полевая каша.

«Другие блюда, сами знаете, требуют много времени и ингредиентов, не всё мы сейчас можем достать. Но в целом в магазинах продукты есть, дефицита нет. Закупаем мы всё сами, а государство очень нам помогает с логистикой, обеспечивает водой и электричеством — это дорогого стоит. В какой-то финансовой поддержке мы на данный момент не нуждаемся», — сказал Мейдан Мухамедьяров.

Он добавил, что в целом в городе работают все коммунальные службы. «Выходишь на улицы — и радуешься, что такой большой город продолжает жить. Очень нас сплотила вся эта ситуация, все друг другу помогают».

В день удаётся приготовить 600−800 порций. Еду в том числе отправляют в больницы и войскам территориальной обороны. «Ежедневно к нам приходит больше 300 человек: много стариков, одиноких людей, кто-то берёт с собой дополнительную порцию для родственников-инвалидов, у которых нет возможности прийти самим», — отметил управляющий рестораном.

«Рядом с рестораном часто слышны выстрелы и взрывы, боевые действия тут везде, но на случай особой угрозы у нас есть укрытие. А вообще самое безопасное место сейчас — это метро», — рассказал управляющий рестораном.

«План у нас сейчас один — отпраздновать поскорее победу», — добавил Мейдан Мухамедьяров.