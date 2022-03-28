Сотрудники Службы государственной безопасности задержали заместителя начальника Государственного налогового управления по подозрению во взяточничестве, сообщила пресс-служба СГБ.

Отмечается, что замглавы ГНУ был задержан при возвращении представителю местной компании 5000 долларов из ранее полученных в качестве взятки 14,5 тысяч долларов.

По данным службы, в 2021 году в рамках уголовного дела, возбуждённого прокуратурой в отношении должностных лиц компании, налоговые органы провели документальную проверку финансово-хозяйственной деятельности компании.

«На тот момент это должностное лицо, работавшее главным инспектором Государственного налогового управления, получил взятку в размере 14,5 тысяч долларов за снижение штрафа, назначенного за финансовые нарушения и недостатки в размере 900 млн сумов, с 300 млн до 72 млн сумов», — говорится в сообщении.

В настоящее время следственное управление СГБ возбудило в отношении замглавы ГНУ уголовное дело по статье 210 (получении взятки) Уголовного кодекса. Обвиняемый заключён под стражу.

Кроме того, как сообщается, начальник отдела обороны одного из районов Ферганской области был задержан предположительно при получении 2000 долларов в обмен на зачисление гражданина 1998 года рождения в оркестр одной из воинских частей региона.

В отношении госслужащего также возбуждено уголовное дело.