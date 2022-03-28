Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта Узбекистана 28 марта выдало эксплуатационное разрешение российской авиакомпании «Азимут» на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан, сообщила пресс-служба агентства.

Лоукостер планирует выполнять рейсы на самолётах Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95B) по маршрутам «Ростов-на-Дону — Самарканд — Ростов-на-Дону», «Ростов-на-Дону — Ургенч — Ростов-на-Дону», «Краснодар — Ургенч — Краснодар» и «Минеральные Воды — Ургенч — Минеральные Воды».

В начале марта российские авиакомпании «Аэрофлот», S7 и Smartavia объявили о приостановке международных рейсов. Они летали сразу в несколько городов Узбекистана.

Решение было принято в связи с вводом санкций западных стран, предусматривающих запрет на продажу новых самолётов, запчастей и оборудования авиакомпаниям России. Позже «Росавиация» рекомендовала перевозчикам летать за рубеж на самолётах российского производства (таких как Superjet 100) или находящиеся в лизинге у компаний из России.

25 марта авиакомпания «Россия» (входит в «Аэрофлот») сообщила о запуске с апреля регулярных рейсов на самолётах Superjet 100 из Сочи в пять городов Узбекистана — Бухару, Самарканд, Ташкент, Ургенч и Фергану.