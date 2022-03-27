Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев 24 марта принял участие в панельной дискуссии «Либерализация торговли и экономическая интеграция» в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума.

В ходе обсуждения он заявил, что либерализация торговли тесно связана с общей политической обстановкой в стране. «Считаю, что они абсолютно связаны друг с другом, потому что, по моему убеждению, для экономического роста или большей экономической либерализации, либерализации торговли нужны другая политическая среда, система законов, другая система управления», — заявил он.

Сенатор заверил, что «в Узбекистане отчётливо привержены построению светской демократии, основанной на верховенстве права, открытом обществе и социально ориентированной рыночной экономике».

«Легко об этом говорить, но за каждым из компонентов этой формулы стоит чёткая программа действий. Поэтому это непросто, и поэтому программа реформирования в Узбекистане исходит из глубокого понимания того, что для того, чтобы быть конкурентоспособным в современном мире, чтобы выжить в этой непростой среде, нужно не замедлять, а ускорять реформы», — отметил первый замглавы Сената.

По его словам, правительство стало «более прозрачным, подотчётным и доступным» благодаря тому, что в Узбекистан вернулись «многие прогрессивно мыслящие, ориентированные на реформы молодые люди с большим международным опытом». Их назначение на руководящие должности «было очень важным для эффективности правительства».

«Более того, я думаю, сочетание эффективного управления с более активным гражданским обществом предопределяет динамику последних изменений в Узбекистане», — сказал он.

Садык Сафаев подчеркнул, что «реформы в Узбекистане развёрнуты не для того, чтобы угодить кому-то в Брюсселе, в Вашингтоне, чтобы получить аплодисменты в Хельсинкской комиссии». «Это исходит из внутренней веры и убеждённости в том, что без реформ Узбекистан не сможет выжить в этих сложных условиях», — сказал он.

Сенатор отметил, что недавние президентские выборы в Узбекистане «продемонстрировали твёрдую волю населения не только продолжать, но и углублять реформы».

«Я мог бы, пожалуй, сформулировать это так: завершена фаза реформ 1.0, которая была также связана с основными, базовыми изменениями. Но сейчас время реформ 2.0, которые будут связаны с более глубокой политической и экономической модернизацией», — отметил он.





«В чём заключаются [эти реформы]?» — спросил Садык Сафаев и перечислил «семь аспектов будущих действий».

«Во-первых, свободное общество. Без обеспечения и гарантирования прав и свобод человека не добиться экономического роста и либерализации. Это всё связано», — заявил он.

«Во-вторых, справедливость и верховенство закона. Печальный опыт многих стран — и ближнего зарубежья, и на Ближнем Востоке, и на постсоветском пространстве показал, что отсутствие справедливости и верховенства закона ведут к дестабилизации или расколу в любой стране», — отметил Садык Сафаев.

Первый заместитель председателя Сената далее отметил важность антикоррупционной программы.

«В нашем парламенте и правительстве есть убеждение, что в борьбе с коррупцией в первую очередь нужно устранять корни, а не осуществлять преследование. А это означает либерализацию и отстранение правительства от непосредственного участия в экономике», — сказал он.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что мы прекрасно понимаем, что реформы — это непросто, — продолжил Садык Сафаев. — Они обычно идут вместе с некоторыми дисбалансами, с инфляцией. И очень важна активная социальная политика, превентивные меры, которые не приведут к падению благосостояния населения, они очень важны для того, чтобы не дискредитировать программы реформ».

Сенатор назвал решающим фактором для успешных реформ и в то же время главной проблемой в Узбекистане наращивание потенциала (capacity building).

«Это крайне важно, в том числе для либерализации. Можно приказать людям провести какие-то реформы и, может быть, учесть внутреннюю дисциплину узбекистанцев. Они будут реализованы, но я не думаю, что они будут успешными. Люди должны не только внедрять реформы, но и верить в них. И это как раз о наращивании потенциала», — подчеркнул он.

Наконец, седьмое ключевое направление либерализации — это «совершенно новая внешняя политика», сказал Садык Сафаев.

«Я могу подробно рассказать о внешней политике, но позвольте мне остановиться и закончить одним сильным заявлением для этой аудитории. Эта страна, без сомнений, продолжит процесс реформ. Вы можете быть уверены, что демократизация и построение либеральной рыночной экономики будут основной моделью деятельности правительства, парламента и гражданского общества», — подчеркнул он.

Ранее мы писали, что в этой же дискуссии участвовала заместитель советника президента Галина Саидова, которая назвала преимущества и риски для Узбекистана при проведении либерализации торговли.