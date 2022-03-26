Вооружённый конфликт в Украине вызвал приток иностранных граждан, пожелавших сменить место жительства и работы, в Узбекистан. Среди прибывших много специалистов в сфере информационных технологий. Мы уже писали, какие меры предпринимает IT-Парк, чтобы привлечь их. Партнёр IT-Парка Университет Инха в Ташкенте более семи лет работает с иностранными специалистами — они не только преподают, но и участвуют в запуске технологических проектов вуза. «Газета.uz» поговорила с ректором университета Музаффаром Джалаловым о возможностях для преподавателей, планах вуза и влиянии притока новых специалистов на IT-сферу.

— В чём заключается ваше сотрудничество с IT-Парком?

— Во-первых, наши организации фактически расположены недалеко друг от друга и являются структурными подразделениями Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. У IT-Парка есть задача по развитию IT-индустрии в Узбекистане в целом — это включает в себя и образование в области информационных технологий. Также это работа с IT-компаниями, создание условий для них. Есть задача и по подготовке программистов.

У нашего же университета ставка на высшее образование — это сфера, в которой пока у IT-Парка нет проектов. В этом сегменте мы друг друга дополняем и сотрудничаем именно в области подготовки IT-специалистов.

Практически каждый месяц мы с IT-Парком проводим совместные ивенты. Они присылают к нам своих менторов, резидентов и проводят дни стартап-проектов: питчи, demo-days, разные типы мероприятий среди студентов.

По поводу IT-эмиграции я недавно писал, что мы должны воспользоваться этим моментом в хорошем смысле. Мы — имеется в виду не только Узбекистан, а вся отрасль в целом и Университет Инха в Ташкенте в том числе.

У нас очень хорошая [карьерная] программа. Думаю, сейчас мы будем её развивать и дальше. В первую очередь это касается иностранных преподавателей — мы в них нуждаемся всегда. У нас работают преподаватели из СНГ, Европы, Индии, но по большей части это специалисты из Южной Кореи. Мы каждый год стараемся привлекать новых специалистов.

Есть ещё одна программа по увеличению количества узбекских специалистов. Она связана с наймом узбекских преподавателей, проживающих за рубежом. Мы нанимаем их на работу и создаём все условия для их возвращения в страну.

Для релокации IT-специалистов у нас есть своя программа. В первую очередь это визовая поддержка. IT-Парк запускает программу IT-Visa на трёхгодичный срок, которая включает в себя и меры поддержки на всех этапах пребывания в Узбекистане.

Университет Инха всегда оказывал поддержку с получением визы через консульство и МИД. Во-вторых, сторона университета всегда покрывает стоимость перелёта экспату. Это прописано в договоре. Такое есть не везде.

В-третьих, мы не просто помогаем преподавателям найти здесь жильё. Мы полностью покрываем аренду. Наряду с этим мы оказываем помощь семье преподавателя. Если есть дети, помогаем с поиском школы или университета — обучение он уже оплачивает самостоятельно. Также предоставляем педагогам большой соцпакет: страховки, здравоохранение — это обязательно.

Кроме этого, мы платим на уровне международных и других вузов по стране. Сейчас и в местных университетах хорошо начали платить. Если не ошибаюсь, зарплата выросла более чем в пять раз. У нас преподаватель получает намного больше. Иностранцы в первую очередь, ну и наши преподаватели тоже хорошо получают.

— Почему разница между зарплатами зарубежных и наших специалистов большая?

— Зарубежные — это в первую очередь корейские специалисты. Если мы не будем платить на уровне Кореи, они попросту не приедут сюда.

— А вы в них нуждаетесь?

— Да. У нас есть требование Министерства образования Кореи, чтобы обязательно преподавали корейские педагоги. Иначе наши студенты не смогут получить корейский диплом.

По окончании вуза выпускники получают два диплома: государственный диплом Университета Инха в Ташкенте и международный диплом Университета Инха в Южной Корее. Международный диплом признается в любой точке мира и даёт выпускникам больше возможностей для карьерного роста в глобальном масштабе.

— Какие условия вы создаёте здесь для возвращения IT-педагогов — выходцев из Узбекистана?

— Условия схожи с теми, которые мы предлагаем иностранным специалистам. С релокацией помогаем, с жильём тоже — первое время мы его оплачиваем. Покрываем часть расходов в первые полгода. А дальше мы заключаем договор на два-три года, чтобы преподаватели оставались у нас работать, иначе нам невыгодно.

Музаффар Джалалов. Фото: Университет Инха в Ташкенте.

Преподавателей нашему вузу нанимает сторона Кореи. Узбекская сторона вообще не вмешивается в этот процесс. Если у нас объявляется вакансия, то документы подаются в корейский Университет Инха. Сначала рассматривают там. В Корее существует специальный отбор, где заявку рассматривает комиссия в два этапа. Первый этап — скрининг, второй — онлайн-интервью. И только после этого мы получаем добро и заключаем трёхсторонний договор.

Для местных преподавателей мы создаём комфортные условия и оплачиваем достойную заработную плату — что-то среднее между зарплатой иностранцев и окладом в узбекских вузах.

Мы в первую очередь заинтересованы в квалифицированных преподавателях — мы в них очень нуждаемся. У нас нет такого, чтобы преподаватели годами работали. Преподают семестр или год, максимум — два. Поэтому нам всё время нужны хорошие специалисты. К сожалению, здесь мы их не можем найти. Но в рамках программы релокации будем рады привлечь преподавателей в области кибербезопасности и искусственного интеллекта — это два основных новых направления, которые мы собираемся открывать.

Второе — у нас есть инновационный центр, который является резидентом IT-Парка. Это своего рода IT-компания, которая занимается и IT-консалтингом, и разработкой концепций — начиная от обычных информационных систем и заканчивая сложными системами. Мы набираем хороших senior-разработчиков (старшего уровня — ред.) — программистов, которые имеют опыт работы над большими проектами.

Если в рамках программы релокации мы сможем привлечь к себе специалистов, то надеемся, что они будут направлять наших студентов как менторы и как project-менеджеры. Возможностей много, так как IT-проектов у нас очень много.

Кроме образования, мы также занимаемся разработкой. Для зарубежных специалистов мы создаём схожие с преподавателями условия: оплачиваем перелёт, проживание. Думаю, это шикарная возможность для иностранных граждан, которые имеют хороший опыт в работе над различными проектами и собственными разработками.

— Какими именно навыками и опытом должны обладать такие иностранные специалисты?

— Если это преподаватель, обязательно нужен опыт работы в университетах, степень должна быть как минимум PhD, знание английского языка обязательно. Далее, как я уже сказал, идёт чёткий отбор по корейской системе.

Для инновационного центра нам нужны сильные специалисты в области веб-разработки и разработки мобильных приложений. Специалисты с сертификатами Oracle, Microsoft, Cisco. Таких людей у нас в Узбекистане, к сожалению, очень мало, а в Инха — на пальцах одной руки можно посчитать. У нас очень высокие требования к ним.

Очень нужны именно senior-программисты, за которыми мы бы могли закрепить наших студентов. В Узбекистане нет таких сильных senior-разработчиков веб- и мобильных профилей.

— У нас ведь много компаний сейчас занимается разработкой приложений.

— Да, но очень мало senior-специалистов. Они могут быть среднего уровня, но чаще младшего. Чтобы качество было на должном уровне, человек должен иметь опыт работы в больших проектах, долгое время курировать, руководить проектами — таким специалистам просто цены нет сейчас.

— Какие у вас есть проекты по веб- и мобильной разработке?

— Последнее, что мы разрабатывали — это приложение для выборов президента по заказу Центризбиркома Saylov2021. Мы также создавали систему оценки преподавателей для Министерства народного образования.

В прошлом году для Мирзо-Улугбекского районного хокимията мы разрабатывали приложение Faol Fuqaro — «Активный гражданин», чтобы связать людей с властями. К сожалению, они сейчас не очень в этом заинтересованы.

— Чем это приложение отличается от «Халк назорати»?

— Во-первых, мы запускали наш проект за год до «Халк назорати», в начале 2021 года. «Халк назорати» — сервис только для Ташкента, а Faol Fuqaro мы внедрили в Зарбдарском и Шараф-Рашидовском районах Джизакской области, а также в двух районах Сурхандарьинской области. Договор мы заключали именно с хокимиятом. Мы ведём коммерциализацию таких проектов, поэтому у нас их много.

В разработке этих проектов участвуют наши студенты, руководят ими преподаватели. Но преподаватели очень заняты преподаванием. Нам нужны и другие хорошие специалисты уровня senior, которые смогут взять часть задач на себя

Кроме этого, университет занимается организацией IT-курсов — для этого у нас есть IT-академия. Помимо подготовительных курсов для детей и школьников, у нас есть корпоративные профессиональные курсы.

В академии мы обучаем три большие госкомпании: АГМК, Национальный банк и ГУВД Ташкента. Также обучали министерства обороны и финансов. Госкомпании довольны и заинтересованы в дальнейшем развитии своих сотрудников на наших курсах по Oracle, Cisco и Microsoft.

— Университет Инха — единственный вуз, который оказывает такие услуги?

— Пока да. Есть учебные центры, но их тоже очень мало. У нас высокий уровень качества, поэтому к нам идут большие компании. Учебные центры — это всё-таки не университеты. Уровень вуза всегда выше.

— Как специалисты, которые хотят у вас работать, могут к вам обратиться?

— Они могут найти меня в Facebook, LinkedIn, Instagram — я везде есть. Также можно написать на info@inha.uz. Я лично контролирую этот почтовый ящик, чтобы координировать работу и делегировать задачи нужным сотрудникам.

— Как вы думаете, почему специалистам должно быть интересно переехать в Узбекистан работать?

— В первую очередь, это «мусаффо sky» (мирное небо — ред.). Кроме того, я сам долгое время жил в Корее, в некоторых европейских странах — всё-таки там очень дорого жить. У нас жизнь дешевле, если у вас хорошая зарплата.

Но в первую очередь — это стабильность, спокойствие. У нас даже ночью можно спокойно гулять. В Европе и Корее тоже можно, но там половина зарплаты уходит на проживание, поэтому легче находиться в Узбекистане и удалённо работать на какие-то компании.

— К каким проектам вы планируете подключать специалистов из ближнего зарубежья, если вы найдёте таких?

— Мы сейчас думаем о запуске международной школы программирования — что-то между университетом и учебным центром. Там нужны специалисты уровня senior.

У учебных центров есть минус: они могут обучать от полугода до года, дальше — выпуск. С выпускниками они не работают. И практики нет — в реальных проектах они не участвуют. Третье — качество. А в университете учиться четыре года — долго.

Поэтому в международной школе программирования мы планируем двухгодичную программу. Год мы будем давать базовые знания, программирование, коммуникации. И другой год мы будем предоставлять практику в разных наших текущих коммерческих и других проектах.

Надеемся, что в этом проекте зарубежные специалисты помогут нам с менеджментом, менторством и, конечно, преподаванием. Последнее будет не только на английском языке, на русском языке тоже. У нас немало русскоязычных слушателей. Для преподавания на узбекском, мы, скорее всего, будем привлекать своих педагогов.

Кроме того, мы планируем запустить свои учебные программы, не связанные с Кореей — программы именно Университета Инха Ташкента. Они будут не только на английском языке. Сейчас у нас всё обучение на английском, это своего рода барьер. У нас есть методика, есть программа — мы просто будем переводить. И будут преподавать русскоязычные и узбекоязычные учителя.

— Значит, русскоговорящие преподаватели нужны уже сейчас?

— Нужны уже сейчас. В первую очередь для международной школы программирования и корпоративных курсов. Преподавание здесь не на английском, а на русском и узбекском языках.

— Зарплаты на нашем рынке — в частности в вашем университете — могут считаться конкурентными для специалистов из России, Украины и Беларуси?

— Да, я могу сказать, что да. Потому что мы будем платить не меньше, чем они получают у себя на родине. Мы сейчас так и платим. К примеру, один из наших преподавателей (россиянин), как-то признался, что в Узбекистане получает намного больше, чем получал бы у себя в стране. А если учесть расходы на проживание и в целом, если считать комплексно, иностранцам выходит намного выгоднее жить и работать в Узбекистане.

— Как вы думаете, оправданы ли опасения наших граждан в части того, что иностранные граждане составят им конкуренцию на рынке труда?

— Полагаю, что опасения наших соотечественников совершенно напрасны. Думаю, приток иностранных специалистов, скорее, окажет положительное влияние, поскольку подстегнёт наших специалистов ещё больше над собой работать, поднимать свой уровень, больше читать, развиваться. Соответственно, иностранцы, возможно, наоборот помогут нам выйти из зоны комфорта, не сидеть на месте, потому что международный уровень.

Человек, который побывал за пределами Узбекистана, жил, работал, учился — у него совершенно иное мышление. Я больше склоняюсь к тому, что иностранные специалисты помогут подтянуть местных специалистов в некоторых сферах. Работа найдётся всем.

Иностранцы смотрят на многие вещи с другого ракурса, они очень помогают нам в части usability (удобства пользования — ред.), user Interface (пользовательского интерфейса — ред.) или качества — они обращают внимание на эти моменты. Может быть, наши могут что-то пропустить, полагаясь на авось: «и так сойдёт‎». Иностранцы говорят: «‎‎Нет, надо делать по книжке». Это чувствуется в реализации отдельных, крупных проектов. Участие иностранцев там очень важно.

— Как вы планируете удерживать иностранных специалистов в Узбекистане? Они ведь могут приехать не навсегда.

— У нас нет программы по удержанию иностранцев. У нас есть программа по удержанию местных специалистов: мы всегда стараемся их поощрять как финансово, так и с точки зрения мотивации. К примеру, за публикации в международных научных журналах местные преподаватели получают гонорар в размере не менее 1000 долларов. Иностранцам мы за это не платим. Поэтому опасений по поводу их отъезда у меня нет, это нормально.

Иностранные преподаватели приезжают сюда на время. Сколько лет я с ними работаю, они не заинтересованы в том, чтобы долго здесь оставаться. Поэтому я отношусь к этому философски, заранее понимая, что их сложно замотивировать остаться в Узбекистане на очень длительный срок.

— Почему стоит работать в Университете Инха в Ташкенте?

— Если речь идёт о преподавателе, то, во-первых, мы не заставляем его сидеть в университете с утра до вечера. У него есть часы какие-то — достаточно, чтобы он потратил их на преподавание. Во-вторых, мы поддерживаем инициативы преподавателей. Если у них есть какие-то предложения — например, открыть какую-нибудь лабораторию, какой-нибудь проект — наша команда их всегда поддерживает.

Есть программа по получению степени. Например, если у человека есть только степень магистратуры, мы помогаем ему поступить в другие вузы за пределами страны. Мы даже готовы содействовать в обучении, чтобы специалист потом вернулся и продолжил работать у нас — это больше актуально для узбекистанцев, наверное.

Если это сотрудник IT-академии или IT-проекта, то у нас очень талантливая молодёжь, с которой интересно работать. Мне это часто говорят преподаватели, которые работали в других вузах Узбекистана. Они говорят, что в Инха очень хорошие студенты в плане дисциплины, знаний. Есть энтузиасты, много интересных проектов и идей. А преподаватели — люди творческие, всегда рады процессу научных дебатов, обсуждений. Любят делиться своими идеями, и ещё до реализации им очень важна команда — студенты, которые поддерживают. Единомышленники — можно так выразиться.

И, ещё, как я уже отмечал ранее, мы всегда поощряем сотрудников. Они часто уезжают учиться в авторитетные зарубежные учебные заведения. У нашего вуза есть налаженные связи с вузами в США, Европе. Мы оказываем помощь и поддержку нашим сотрудникам в процессе поступления, получения научных и образовательных стипендий. В целом мы всегда рады, если наши преподаватели работают в нашем университете долгое время, но не меньше радуемся, если они решают продолжать карьеру за пределами нашего вуза.