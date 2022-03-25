Со 2 мая по маршруту «Алматы-2 — Ташкент — Алматы-2» снова начнёт курсировать регулярный скорый поезд «Тулпар-Тальго», сообщила пресс-служба компании «Узбекистон темир йуллари».

Рейс №½ компании «Казакстан темир жолы» будет выполняться три раза в неделю. С вокзала «Алматы-2» поезд будет отправляться в Узбекистан по понедельникам, средам и субботам, с вокзала «Ташкент-Центральный» в Казахстан — по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Ранее сообщалось о запуске спустя два года первого поезда в Казахстан по маршруту «Нукус — Бейнеу — Нукус» (с 1 апреля).

В «Узбекистон темир йуллари» отметили, что постепенно должны открыться рейсы и с другими странами ближнего зарубежья.