КНДР заявила об успешном испытании новой межконтинентальной баллистической ракеты, проведённом 24 марта, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш категорически осудил запуск ракеты, указав на риски эскалации напряжённости в регионе и призвав КНДР воздержаться от дальнейших контрпродуктивных действий.

Выпущенная ракета Hwasong-17 упала в Японском море за пределами японской исключительной экономической зоны. Такой же снаряд Северная Корея запускала в 2017 году, затем в 2018-м сама же ввела мораторий на их запуск.

Данные Японии и Южной Кореи показывают, что ракета летела выше и дальше, чем прежде, преодолев дистанцию в 1080 км, сообщает Служба новостей ООН.

В этом году Северная Корея совершила уже 12 запусков ракет, пишет Yonhap. Со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи оно приводит слова главы КНДР Ким Чен Ына: «Новое стратегическое оружие КНДР позволит всему миру вновь отчетливо осознать мощь наших стратегических вооружённых сил».

Как пишет Washington Post, Hwasong-17 является самой мощной баллистической ракетой КНДР и может достичь восточного побережья США. Утверждается, что снаряд может нести множественные ядерные боеголовки.