Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 марта подписал указ об упрощении порядка предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения (УП-91).

Документом отменяется необходимость утверждения результатов открытых электронных конкурсов по предоставлению в аренду земель сельхозназначения решениями Совета министров Каракалпакстана, хокимов областей и города Ташкента.

Кроме того, вносится дополнение в постановление президента от 24 ноября 2021 года. При предоставлении в аренду земельных участков для ведения дехканского хозяйства через электронный конкурс приоритет отдаётся гражданам, показавшим положительные результаты в выращивании плодоовощной и бахчевой продукции, виноградарстве на своих приусадебных участках, гражданам, имеющим базовую специальность в одной из данных отраслей, нуждающимся семьям, включенным в списки «железной», «женской» и «молодёжной» тетрадей, а также трудовым мигрантам, вернувшимся из-за рубежа после 1 марта 2022 года.

В июне прошлого года Шавкат Мирзиёев подписал указ о превращении прав на землю в рыночный актив, который лишил хокимов почти всех полномочий в сфере земельных отношений, в том числе права напрямую выделять земли, резервировать, возвращать их, предоставлять под благоустройство и другие.

Теперь земли сельскохозяйственного назначения выделяются только на основе права аренды по итогам открытых электронных конкурсов, а земли несельскохозяйственного назначения реализуются посредством электронных онлайн-аукционов на основе права собственности и права аренды.

Министр юстиции Русланбек Давлевтов в декабре 2019 года, ещё до реформ в сфере земельных отношений, отмечал, что хоть земли и выделяются через аукцион, в 2018 году было выявлено 527 случаев, когда районные хокимы напрямую выделяли земли без аукциона. «Это 300 га земли, бюджет мог получить 20 млрд сумов. В 507 случаях земли выделялись под строительство домов», — указал глава Минюста.

Согласно действовавшему ранее порядку, после победы на аукционе хоким должен был подписать документ в течение трёх дней, но фактически процедура затягивалась до двух-шести месяцев. В августе 2019 года постановлением президента требование о принятии решения об отводе земельного участка победителю аукциона хокимом было отменено.