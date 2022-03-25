Новый аэропорт Самарканда начнет функционировать в полную силу и обслуживать международные рейсы с 1 апреля, заявила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

«Сейчас мы завершаем ввод в эксплуатацию аэровокзального комплекса, где внедрена новая технология обслуживания, способная увеличить пропускную способность за счёт новых решений для таможенного и пограничного контроля, регистрации пассажиров и багажа», — уточнила глава компании в ходе панельной дискуссии «Горизонты привлечения инвестиций в туристический сектор» на Ташкентском международном инвестиционном форуме.

Рано Джураева отметила, что самаркандский аэропорт — это современный и в какой-то степени экспериментальный проект.

«Самое сложное было строить аэродром и аэровокзал, не останавливая при этом работу аэропорта. Рейсы приостанавливали примерно на месяц перед открытием аэродромного комплекса», — рассказала она.

«У каждого из нас была своя инвестиционная программа. У государственного партнёра была задача построить аэродром, у частного партнёра — терминал», — пояснила глава Uzbekistan Airports.

Напомним, торжественное открытие аэровокзального комплекса состоялось 18 марта. Проект строительства нового терминала реализован в рамках первого в истории авиации Узбекистана соглашения о государственно-частном партнёрстве между иностранным предприятием Air Maracanda и государственным партнёром Uzbekistan Airports.

Новый терминал позволяет увеличить количество регулярных рейсов с 40 до 120 рейсов в неделю, а модернизация перрона позволила увеличить число мест для стоянок воздушных судов до 24.