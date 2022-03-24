В связи с ожидаемыми сильными дождями 26−27 марта по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Селевая опасность ожидается:

По Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому, Гузарскому районам;

По Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

По Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

По Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;

По Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

По Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;

По Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

По Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

По Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад возможны селе-паводковые явления.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, просили соблюдать меры предосторожности.

Напомним, 17 марта Узгидромет сообщил, что март этого года стал беспрецедентным по интенсивности и продолжительности дождей. В Ташкенте уже выпало почти 2 месячных нормы осадков, в горных и предгорных районах — в 2−3 раза больше обычного.