Из Украины через аэропорт в Катовице (Польша) 23 марта возвращены 146 граждан Узбекистана, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Юсуп Кабулжанов.

Среди эвакуированных — 42 женщины, 12 детей и 2 младенца.

Всего с 28 февраля по 24 марта текущего года состоялось 27 авиарейсов, из зоны боевых действий вывезены 6030 узбекистанцев.

Посольство Узбекистана в Украине (временно базируется во Львове) совместно с посольством в Польше находятся в постоянном контакте с соотечественниками и координирует работу по их эвакуации, говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Абдулазиз Камилов сообщил, что дипломатам Узбекистана удалось вывезти из Украины около 6000 сограждан. На 17 марта в стране оставалось около 300 граждан Узбекистана, вывезти которых было затруднительно из-за вопросов безопасности. Глава МИДа тогда сравнил сложность эвакуации из Украины с вывозом узбекистанцев из Сирии.