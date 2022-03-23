Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге 22 марта призвал положить конец «абсурдной войне», которую Россия ведёт в Украине.

«Месяц назад Российская Федерация начала массированное вторжение на суверенную территорию Украины, нарушив тем самым Устав ООН. До этого Россия на протяжении нескольких месяцев наращивала военную мощь вдоль украинских границ», — отметил руководитель международной организации.

«Уже месяц мы наблюдаем ужасающие человеческие страдания и разрушения в городах, посёлках и деревнях: систематические бомбардировки, терроризирующие гражданское население, обстрелы больниц, школ, жилых домов и убежищ. И ситуация лишь усугубляется: с каждым часом последствия становятся всё более разрушительными и непредсказуемыми», — отметил глава ООН.

«Эта война быстро движется в никуда. Уже более двух недель Мариуполь окружён российской армией, которая продолжает бомбить, обстреливать и атаковать город. С какой целью? Даже если Мариуполь падёт, Украина не сможет быть завоёвана вот так город за городом, улица за улицей, дом за домом», — сказал Антониу Гутерриш.

«Украинский народ сейчас живет в настоящем аду, а последствия этой войны чувствуются по всему миру: стремительный рост цен на продовольствие, энергоносители и удобрения грозит перерасти в масштабный дефицит продовольствия и голод», — предупредил он.

Фото: ООН.

Развивающиеся страны и так находились под колоссальным давлением из-за COVID-19 и отсутствия доступа к адекватному финансированию, а теперь им приходится платить высокую цену ещё и за эту войну, отметил генсек ООН.

Говоря о перспективах мира, Антониу Гутерриш сказал: «Исходя из моих бесед с различными сторонами, по нескольким ключевым вопросам наметились признаки дипломатического прогресса. Уже сейчас на столе переговоров есть всё необходимое для прекращения военных действий и начала серьёзного диалога. Рано или поздно стороны должны будут перейти с поля боя за стол переговоров, это неизбежно».

«Вопрос только в том, сколько ещё бомб должно упасть? Сколько „мариуполей“ должно быть разрушено? Сколько ещё людей должно погибнуть в Украине и сколько людей по всему миру должны столкнуться с голодом, чтобы это прекратилось? Сколько украинцев и русских должно быть убито, прежде чем всем станет ясно, что в этой войне нет победителей, а есть только проигравшие?» — задал вопросы глава ООН.

«Продолжение войны в Украине морально неприемлемо, политически неоправданно и бессмысленно с военной точки зрения… При любом раскладе, при любых расчётах пора прекратить боевые действия и дать миру шанс. Пришло время положить конец этой абсурдной войне», — призвал Антониу Гутерриш.