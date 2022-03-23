Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшему сокращению государственного участия в экономике и ускорению приватизации».

Согласно документу, до 1 мая поручено привлечь международных консалтинговых, аудиторских и инвестиционных консультантов, инвестиционные банки или другие специализированные компании к процессу оценки и реализации мобильного оператора Universal Mobile Systems (Mobiuz), а в срок до 1 апреля 2023 года — принять меры по его приватизации.

Кроме того, в двухнедельный срок планируется внести на утверждение в государственную тендерную комиссию «дорожную карту» по реализации на публичных торгах мукомольных предприятий в составе «Уздонмахсулот» с передачей Агентству по управлению госактивами. При этом 25 мукомольных предприятий будут выставлены на торги до 1 июля, а остальные — поэтапно до конца года.

Начиная с 1 апреля поручено выставить по оценочной стоимости на электронные онлайн-аукционные торги объекты недвижимости «Узагросервиса» и организаций, входящих в его состав, при необходимости — с разделением на отдельные лоты.

До 1 апреля планируется разработать и внести на утверждение в Кабинет министров «дорожную карту», предусматривающую повышение операционной эффективности, реструктуризацию имеющейся задолженности, обеспечение ликвидности и платежеспособности АО «Узагролизинг».

Республиканской комиссии по ликвидации «Узагрокимёхимоя» и территориальных предприятий «Агрокимёхимоя», которую возглавляет вице-премьер Шухрат Ганиев, и Госактиву поручено в двухмесячный срок выставить на электронные онлайн-аукционные торги здания и сооружения, принадлежащие «Узагрокимёхимоя» и территориальным АО «Агрокимёхимоя», в том числе с передачей Агентству по управлению госактивами.

Подготовка к реализации мобильных операторов Mobiuz и Rubicon Wireless Communications (Perfectum) началась в октябре 2020 года. Сейчас государству принадлежит 100% доли в Mobiuz и 65% — в Perfectum.

Компания UMS (Mobiuz) была создана в 2014 году как совместное предприятие российской МТС (50,01%) и Центра радиосвязи, радиовещания и телевидения (49,99%) на базе инфраструктуры, принадлежавшей ранее «Уздунробите», дочерней компании МТС, у которой летом 2012 года была отозвана лицензия. В августе 2016 года МТС продала свою долю в компании ЦРРТ. С ноября 2018 года 100-процентным владельцем оператора стал государственный Фонд поддержки развития цифровой экономики «Цифровое доверие». В декабре 2019 года UMS провел ребрендинг и сменил название на Mobiuz.