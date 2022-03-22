С начала вооружённого нападения России на Украину минимум 925 мирных жителей погибли, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Из 925 убитых 183 мужчины, 137 женщин, 11 девочек и 25 мальчиков, пол 39 детей и 530 взрослых пока не установлен.

Большинство жертв среди мирного населения произошло в результате использования оружия взрывного действия с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжёлой артиллерии и систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов, отмечается в сообщении.

УВКПЧ полагает, что реальные цифры жертв значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни, поскольку получение информации из мест, где ведутся интенсивные военные действия, задерживается, и многие сообщения ещё ожидают подтверждения. Это касается, в частности, населённых пунктов Донецкой, Сумской, Луганской, Харьковской областей, где сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения находятся на стадии подтверждения и не включены в статистику.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official.

С начала войны 10 миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома — это четверть всего населения Украины (более 41 миллиона). Из них около 3,5 миллиона человек бежали из страны. Скорость исхода из Украины не имеет прецедентов в современной истории, отмечают в ООН.

В случае затяжной войны в Украине её социально-экономические успехи, достигнутые за последние 18 лет, будут утрачены, подчёркивают в ООН. В ближайшие три месяца почти треть населения страны может оказаться за чертой бедности, а 62% украинцев обнищают.

20 марта посол доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Дэвид Бекхэм отдал свою страницу в Instagram заведующей Харьковского перинатального центра Ирине Кондратьевой, которая рассказала, как врачи принимают роды и выхаживают новорождённых в подвальных помещениях, спасаясь от обстрелов. Вывезти детей в безопасное место невозможно, так как им требуется интенсивная терапия и они подключены к жизнеобеспечивающему оборудованию.

Дэвид Бекхэм призвал поддержать деятельность ЮНИСЕФ в Украине, сделав пожертвование для закупки наборов первой помощи, лекарств, воды, предметов гигиены и другие нужды детей. Сделать пожертвование для помощи жителям Украины и их обеспечения жизненно необходимыми продуктами и вещами можно также на сайте ООН.