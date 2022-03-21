Вокзал всегда был первым зданием, которое видят туристы, прибывая в город. Архитектура железнодорожных станций формирует представление людей о городе и регионе — недаром их изображали на почтовых карточках.

Историк архитектуры Вадим Басс рассказывал образовательному проекту Arzamas, что при проектировании вокзалов архитекторам приходилось решать проблемы, с которыми они ранее не сталкивались: особое устройство освещения, вентиляции, акустики, проектирование платформы с навесом, залов ожидания. Эти вещи делали вокзал самым «хайтечным» архитектурным жанром своего времени.

Исторически большинство крупных вокзалов строились по индивидуальным проектам, к разработке которых привлекались именитые архитекторы. Их будущий облик выбирался на конкурсной основе. Ведь функция вокзала не только в обслуживании пассажиров. Архитектор Бобир Кличев отметил «Газете.uz», что контекст местности, её история и здания, расположенные вокруг, формируют характер застройки. Поэтому вокзал — это также место, где через архитектуру можно взаимодействовать с людьми и рассказывать им о культуре города, в который они прибыли.

Почтовая карточка с изображением Ташкентского пассажирского вокзала (сегодня — Ташкент-Северный) по проекту архитектора Георгия Сваричевского. Построен в 1899 году. Фото: Tashkent Retrospective.

В 1957 году Северный вокзал реконструировали. Творение Сваричевского упаковали, придав ему «хрущёвский» облик.

В середине нулевых вокзал Ташкент-Северный одели в алюкобонд и синие стекла, оградили привокзальную площадь забором. Новому веянию последовали другие города страны.

«Многие существующие вокзалы имеют историческую ценность, которую нужно было сохранить, — сказал Бобир Кличев. — Хороший пример — вокзал Самарканда, плохой пример — первый вокзал на территории современного Узбекистана, построенный более 100 лет назад, — вокзал в Кагане. Из него без шума сделали типовой алюминиевый дворец, хотя есть тысяча способов того, как можно расширить, улучшить и развить вокзал, сохраняя исторические здания и их идентичность».

Реконструкции привели вокзалы к унифицированному облику, потерялись стиль и задумка архитекторов. Новые вокзалы строятся по аналогичным проектам, что приводит к одинаковости и не отражает особенности городов. Из окна поезда нельзя понять, куда он прибыл. В итоге в стране остался лишь один вокзал, достойный почтовой карточки. Читатели могут убедиться в этом сами и попробовать угадать город по вокзалу.

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