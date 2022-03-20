20 марта на территории парка развлечений для всей семьи Magic City открылся океанариум в стиле затерянного города Атлантиды. Посетителей ждет магия подводного мира, где каждый сможет открыть для себя сотни удивительных существ.

Magic Aquarium — это своеобразный подводный музей с живыми экспонатами — обитателями морской среды. Океанариум организован таким образом, чтобы посетители испытали чувство первооткрывателей.





Интересное и то, что удивит всех, от мала до велика — это необычный подводный тоннель длиной в 20 м, обеспечивающий эффект присутствия и ощущения контакта посетителей с рыбами.

Каждый посетитель сможет погрузиться в атмосферу подводного мира.





Цены на билеты:

0−3 года — бесплатно;

3−12 лет — 75 000 сумов;

12 и старше — 100 000 сумов.

Адрес: Чиланзарский район, массив Олмазор, 183 А.

Instagram: @magiccityuz

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