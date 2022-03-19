Zira.uz предлагает подборку рецептов вкусных блюд к празднику Навруз.

Праздничный плов





Праздничный плов по достоинству займёт главное место на вашем праздничном столе.

Песочный пирог с джемом и безе





Песочный пирог с безе выглядит так красиво, что создаёт атмосферу праздника в доме.

Самса из пресного теста с зеленью





По традиции, весной принято готовить самсу с начинкой из разной зелени. Накрывая праздничный стол на Навруз, каждая хозяйка обязательно печёт такую самсу.

Красивый медовый хворост





Хворост в медовом сиропе — вкусное и праздничное угощение.

Чесночная говядина с картофелем





Вкусная и быстрая в приготовлении чесночная говядина с картофелем — палочка-выручалочка к приходу гостей.

Тёплый салат со стейком





Тёплый салат со стейком может быть и готовым блюдом. Салат отлично сочетается с особым соусом и нежными кусочками стейка.