Zira.uz предлагает подборку рецептов вкусных блюд к празднику Навруз.
Праздничный плов
Праздничный плов по достоинству займёт главное место на вашем праздничном столе.
Песочный пирог с джемом и безе
Песочный пирог с безе выглядит так красиво, что создаёт атмосферу праздника в доме.
Самса из пресного теста с зеленью
По традиции, весной принято готовить самсу с начинкой из разной зелени. Накрывая праздничный стол на Навруз, каждая хозяйка обязательно печёт такую самсу.
Красивый медовый хворост
Хворост в медовом сиропе — вкусное и праздничное угощение.
Чесночная говядина с картофелем
Вкусная и быстрая в приготовлении чесночная говядина с картофелем — палочка-выручалочка к приходу гостей.
Тёплый салат со стейком
Тёплый салат со стейком может быть и готовым блюдом. Салат отлично сочетается с особым соусом и нежными кусочками стейка.