Компания Enter Engineering Pte. Ltd. заключила контракт с группой компаний ONS Frankfurt (Германия) на изготовление и монтаж двух телескопических трапов для обслуживания пассажиров в терминале международных авиалиний в рамках модернизации аэровокзального комплекса международного аэропорта Самарканда.

По итогам отбора поступивших предложений, проведенного Enter Engineering Pte. Ltd., заводом-изготовителем телетрапов определен ThyssenKrupp Airport Solutions (Испания), подразделение крупного промышленного концерна Германии ThyssenKrupp AG, дилером и сервисным партнером которого в Узбекистане является компания ONS Frankfurt. Контракт включает в себя поставку оборудования, монтажные работы, ввод в эксплуатацию и обучение по управлению и обслуживанию.





Изменяемая длина двух телетрапов составляет от 26 до 44 м. Телетрапы смогут обеспечивать подъем от 1,6 до 5,4 м, что поможет обслуживать различные типы воздушных судов. Тоннели трапов обладают высокой теплоизоляцией, что позволит использовать их в любых погодных условиях.

Монтаж телетрапов был произведен в январе 2022 года. После завершения работ число «рукавов» в первой фазе поставки — два телетрапа. Общее запланированное число телескопических трапов в аэропорте Самарканда — четыре единицы.

В рамках модернизации аэровокзального комплекса пропускная способность аэропорта увеличится с 350 до 1000 пассажиров в час, потенциальный пассажиропоток — с 460 тысяч до 2 млн в год, а количество регулярных рейсов — с 40 до 120 в неделю. Модернизация включила в себя новую взлетно-посадочную полосу длиной 3105 м и шириной 60 м, новые рулежные дорожки и перрон на 24 стоянки для воздушных судов.





Международный аэропорт Самарканда — один из крупных транзитных авиаузлов на одном из важнейших направлений между Европой и Азией, построен в 1967 году.

«Завод-изготовитель выражает уверенность в сохранении сложившихся отношений и надеется на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество», — прокомментировал модернизацию аэропорта представитель завода ThyssenKrupp Airport Solutions Владимир Шашкин.

«Наша компания заинтересована в применении новшеств и опыта западных партнеров, и мы надеемся на эффективность данной техники на протяжении долгих лет», — рассказал об участии в проекте представитель Enter Engineering Pte. Ltd Бахром Усманов.

«Перед нашей компанией стояла важная задача — поставить телескопические трапы качественно и в кратчайшие сроки. Телескопические трапы смонтированы и уже готовы обслуживать своих первых гостей в аэропорту Самарканда», — поделился деталями проекта представитель ONS Frankfurt GmbH Дмитрий Минкин.

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