Сенаторы на пленарном заседании 17 марта одобрили закон об утверждении Трудового кодекса Узбекистана в новой редакции.

Трудовой кодекс 1995 года не соответствовал современным реалиям и не создавал достаточных условий, позволяющих работодателям, в частности, выбирать «более простые формы привлечения дополнительных работников к труду», не учитывал активное развитие новых разнообразных форм трудовой деятельности в частном предпринимательстве, отмечается на сайте верхней палаты парламента.

В новом кодексе проработаны вопросы дискриминации в трудовых отношениях, включены нормы, касающиеся занятости, индивидуальных трудовых отношений, служебных расследований и коллективных трудовых споров, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, защиты трудовых прав работников и рассмотрения трудовых споров.

Исходя из опыта пандемийного периода, в части предоставления отпуска без сохранения заработной платы внесены изменения, предусматривающие увеличение продолжительности такого отпуска до шести месяцев по письменному заявлению работника в период проведения карантинных мер, введения чрезвычайного или военного положения и других случаях. Кроме того, внесены дополнения в отношении минимального размера часовой оплаты труда.

Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева прокомментировала новый Трудовой кодекс: «Нам необходимо обеспечить исполнение 27 международных конвенций, относящихся к трудовым правам. В новом Трудовом кодексе отражены понятия „свобода труда“ и „принудительный труд“ в соответствии с международными нормами и рекомендациями».

«Заслуживает внимания то, что в кодексе установлены дополнительные гарантии при приёме на работу для многодетных родителей, родителей детей с инвалидностью, освобождённых из мест лишения свободы, жертв торговли людьми — и это полностью соответствует ходу реформ по социальной поддержке населения», — отметила она.

При разработке Трудового кодекса изучен опыт международных организаций и разных стран, в том числе Германии, Швеции, Норвегии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Японии, Южной Кореи и стран СНГ, отметили в Сенате.

В 2020 году Международная организация труда (МОТ) оценила воздействие антикоронавирусных мер на социально-экономическую ситуацию и защищённость работников предприятий Узбекистана. Была выявлена необходимость корректировки трудового законодательства в части регулирования удалённой занятости, использования цифровых технологий в труде, изменений модели трудовых договоров, а также охвата оплачиваемыми отпусками в малом бизнесе и распространение мер охраны труда на неформальный сектор.