Заработная плата медицинских работников Узбекистана повысится минимум на 10% в 2022 году. Об этом во время открытого диалога с представителями сферы здравоохранения 18 марта заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, по этому вопросу поступило более 3000 обращений. «Но будет правдой сказать, что на самом деле они представляют собой предложения и пожелания более 500 тысяч медицинских работников», — сказал глава государства.

Помимо ежегодного повышения зарплат (индексация зарплат исходя из уровня инфляции), с 1 июня:

ежемесячная зарплата медработников будет увеличена еще до 15% в зависимости от квалификационной категории.

в зависимости от квалификационной категории. врачам, выполняющим сложные высокотехнологичные операции, будет дополнительно выплачиваться надбавка в размере 25%;

Кроме того, каждый год в Фонд материального стимулирования и развития медицинских организаций будет направляться 1,5 трлн сумов. За счёт этих средств:

врачам и медсестрам, добившимся отдельных результатов, работающим честно и добросовестно, также назначаются ежемесячные надбавки до 100%;

для молодых врачей, только начавшим работу, будет введена специальная ежемесячная надбавка до 1 млн сумов.

«Проще говоря, например, если сейчас высококвалифицированный врач получает 4 млн сумов, то теперь он сможет зарабатывать до 8−9 млн сумов за счет повышения зарплаты и новых надбавок. Медсестры же могут получать до 3−4 млн сумов в месяц вместо нынешних 1,5 млн сумов в зависимости от категории и достигнутых результатов», — пояснил Шавкат Мирзиёев.

Более того, с 1 мая совершенствуется программа «Сельский врач»:

к зарплате врачей, работающих в труднодоступных и отдаленных районах, будет выплачиваться надбавка в 2 млн сумов;

этим врачам возместят до 50% стоимости ипотечного жилья из средств местных бюджетов;

врач, проработавший три года подряд в отдаленной и труднодоступной местности, будет приниматься в клиническую ординатуру без экзамена.

Шавкат Мирзиёев во время инаугурационной речи в ноябре сообщил, что зарплату учителей и врачей высшей категории планируется довести до 1000 долларов в течение пяти лет.