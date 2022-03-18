17 марта в социальных сетях были опубликованы фото легко, не по погоде одетых школьников, которые участвуют в праздничных постановках, посвящённых Наврузу, — наряду с тепло одетыми взрослыми.

«Я считаю, что это насилие по отношению к детям», — написала советник министра юстиции Шахноза Соатова, указав, что на фото — школа в Шаватском районе Хорезмской области.

Фото: Шахноза Соатова.

Министерство народного образования Узбекистана в своём комментарии сообщило, что ведёт работу по установлению школы, где произошло мероприятие, и обратилось к директорам школ и учителям с категоричным требованием не допускать такие случаи.

Практика проведения духовно-просветительских мероприятий без учёта погодных условий и оставления детей в ненадлежащей одежде продолжается, «несмотря на неоднократные предупреждения и меры, применяемые к ответственным лицам», заявили в МНО.

Из года в год чиновники в тёплых шапках и пальто продолжают выводить девочек и мальчиков на мороз в белых рубашках и атласных платьях. О похожих случаях мы писали раньше.