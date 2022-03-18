Расположенный в сердце Ташкента, на пересечении проспекта Амира Тимура, ул. Шахрисабз и Навои Trilliant готовится войти в узбекский деловой мир с инновационным подходом.

Trilliant — бизнес-центр класса «А» с архитектурой мирового уровня. Проект состоит из двух офисных башен в 14 и 17 этажей, 17-этажной гостиницы, конгресс-центра, магазинов, ресторанов и кафе на общей площади 125 тысяч кв. м.

Проект, разработанный сингапурской компанией DP Architect, одной из крупнейших в мире архитектурных компаний, был создан с учетом упора на успех, гостеприимство и устойчивое развитие.





Также Trilliant строится с учетом всех требований к офисным пространствам по международным стандартам.

Trilliant отличается своими техническими характеристиками, технологической и инновационной инфраструктурой и низкими эксплуатационными затратами.

Кандидат на получение сертификата LEED Gold Trilliant, у которого строительство каркасной конструкции завершено, будет сдан в эксплуатацию в последней четверти 2022 года.

Бизнес-центр строится с учетом требований аккредитации LEED Gold — именитого международного сертификата, принятого в мире в области устойчивого развития.

Trilliant, являющийся кандидатом на золотой сертификат LEED, уделяет особое внимание низкому углеродному следу, низкому энергопотреблению, устойчивому ландшафту, зарядным станциям для автомобилей, системам переработки, системам управления отходами, вентиляции и низкими эксплуатационными расходами.





Trilliant — представитель InterСontinental в Узбекистане

InterСontinental Hotels, один из крупнейших мировых гостиничных брендов, выбрал Trilliant для строительства своего отеля в Ташкенте. Благодаря сотрудничеству с InterСontinental бизнес-центр Trilliant будет обслуживать офисных пользователей, гостей и жителей Ташкента с привилегией InterСontinental.

InterСontinental Hotels включит в себя социальные зоны, конгресс-центр с переговорными, спортивно-оздоровительный и спа-центр, оснащенные по последнему слову техники.

Строится он с использованием передовых технологий и с учетом систем безопасности высокого уровня и инфраструктуры. В проекте, который обеспечивает высокий уровень безопасности здания с помощью специальных инженерных технологий, будет 345 офисных помещений и 34 магазина для удовлетворения потребностей офисных работников. Trilliant, спроектированный DP Architects и поддержанный международными консультантами, такими как TSP, Securitas и JLL по управлению объектами, безопасности и развитию, откроет свои двери для жителей Ташкента в последнем квартале 2022 года.





О проекте Trilliant

Trilliant, строящийся в Юнусабадском районе Ташкента и занимающий площадь в 125 тысяч кв. м, готовится стать проектом Business Park, отвечающим международным стандартам «А+».

Проект, разработанный DP Architects, одной из крупнейших в мире архитектурных компаний, которая подписала контракт с гигантскими проектами, такими как Dubai Mall, Singapore Sports Hub и Espelande Theatre, открывает новый взгляд на деловой мир Узбекистана вместе с его международными консультантами JLL, TSP и Securitas.

Trilliant откроет свои двери в декабре 2022 года с двумя 14- и 17-этажными офисными башнями с 345 офисными помещениями для продажи и аренды, 17-этажной гостиницы, конгресс-центром, зеленой зоной и 34 магазинами, специально предназначенными для проекта, которые станут сценой всех мероприятий.

Телефон: (+998) 71−205−59−95.

E-mail: info@trillianttashkent.uz

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