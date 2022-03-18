Из Узбекистана после двухлетнего перерыва запускается первый регулярный пассажирский поезд за рубеж, сообщается на сайте «Узбекистон темир йуллари».

По согласованию с «Казакстан темiр жолы»" с 1 апреля начинает курсировать поезд №647/648 сообщением «Нукус — Бейнеу (Казахстан) — Нукус».

С вокзала «Нукуc» поезд будет отправляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. По понедельникам, средам и субботам он будет выезжать из Бейнеу.

Международное железнодорожное сообщение было прекращено в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Железнодорожное сообщение с другими странами ближнего зарубежья будет открываться по согласованию сторон», — отметили в компании.

Дополнительную информацию о поезде можно узнать по телефону 1005 (столичное справочное бюро), а также по номерам региональных справочных.