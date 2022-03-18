С 18 марта в сети супермаркетов Makro можно приобрести ряд товаров по выгодной стоимости. Позиции по указанным в двухнедельном каталоге ценам будут доступны по 31 марта.





Двухнедельный каталог можно посмотреть по ссылке.

Мини-каталог, приуроченный к Наврузу, выйдет 19 марта и будет актуальным до 23 марта.





Ознакомиться с каталогами можно в Telegram-каналах сети:





Весь ассортимент представлен непосредственно в самих филиалах.

Совершая покупки, можно воспользоваться приложением E-Makro.





Сканируя свой штрих-код приложения E-Makro на кассе, можно получить на счет от 1 до 3% возврата средств от суммы покупки:

от 0 до 300 тысяч сумов — 1%;

от 300 тысяч до 500 тысяч сумов — 2%;

от 500 тысяч сумов и более — 3%.





Накопленные баллы помогут оплатить впоследствии покупку целиком или ее часть.

Instagram: @makro_supermarket

На правах рекламы.