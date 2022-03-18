С 18 марта в сети супермаркетов Makro можно приобрести ряд товаров по выгодной стоимости. Позиции по указанным в двухнедельном каталоге ценам будут доступны по 31 марта.
Двухнедельный каталог можно посмотреть по ссылке.
Мини-каталог, приуроченный к Наврузу, выйдет 19 марта и будет актуальным до 23 марта.
Ознакомиться с каталогами можно в Telegram-каналах сети:
- Ташкент, Ташкентская область: t.me/makrosupermarket_uz;
- Самарканд, Карши, Навои: t.me/makrosupermarketqsn;
- Ферганская область: t.me/makrosupermarketvodiy.
Весь ассортимент представлен непосредственно в самих филиалах.
Совершая покупки, можно воспользоваться приложением E-Makro.
Сканируя свой штрих-код приложения E-Makro на кассе, можно получить на счет от 1 до 3% возврата средств от суммы покупки:
- от 0 до 300 тысяч сумов — 1%;
- от 300 тысяч до 500 тысяч сумов — 2%;
- от 500 тысяч сумов и более — 3%.
Накопленные баллы помогут оплатить впоследствии покупку целиком или ее часть.
Instagram: @makro_supermarket
На правах рекламы.