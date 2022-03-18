Только 19, 20 и 21 марта во всех филиалах сети магазинов бытовой техники idea можно приобрести любую технику со скидками до 50%.
Для всего ассортимента доступна моментальная рассрочка на 18 месяцев без предоплаты.
Для оформления требуется минимальный пакет документов:
- паспорт;
- пластиковая карта UzCard или Humo.
При успешном прохождении скоринга покупатель сразу же получает товар.
Обновиться выгодно можно вместе с idea.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.
Сайт: idea.uz
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