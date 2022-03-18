Только 19, 20 и 21 марта во всех филиалах сети магазинов бытовой техники idea можно приобрести любую технику со скидками до 50%.





Для всего ассортимента доступна моментальная рассрочка на 18 месяцев без предоплаты.

Для оформления требуется минимальный пакет документов:

паспорт;

пластиковая карта UzCard или Humo.





При успешном прохождении скоринга покупатель сразу же получает товар.





Обновиться выгодно можно вместе с idea.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.

Сайт: idea.uz

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